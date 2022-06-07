Кращі напої, які швидко вгамують спрагу в спекотну погоду

В Україну йдуть спекотні дні. І це означає, що попит на прохолодні напої, які втамовують спрагу, почне зростати. Медики не рекомендують налягати на газовані солодкі напої, оскільки вони шкідливі для здоров'я.

Звичайна вода

Чиста вода вважається найкращою і корисною рідиною для втамування спраги в жарку погоду. Пити можна потроху - пару ковтків кожні 20 хвилин. Якщо в спеку пити багато рідини, то вона буде йти разом з потом також швидко.

Якщо ви перебуваєте на вулиці або в задушливому приміщенні, то норму потрібно збільшити. Якщо в прохолодному приміщенні, то в добу орієнтуйтеся на 30 мл на кожен кг ваги.

В особливо спекотні дні тримайте пляшечку з чистою водою в сумці - це вбереже від непритомності та теплового удару. Воду можна трохи підсолити або додати пару крапель лимона.

Домашній лимонад

Беремо літр води, додаємо в неї листя м'яти, сік лимона або лайма, свіжий корінь імбиру і пару кубиків льоду. Даємо настоятися і втамовуємо таким відмінним лимонадом спрагу. Цукор додавати не рекомендується.

Мінеральна вода

У спекотні дні можна вживати мінеральну воду, але потрібно вибирати воду лужну, з солями кальцію, калію, натрію. У спеку кислотно-лужний баланс зсувається в кислотну сторону, і така вода допоможе його відновити. У день не варто випивати більше ніж 1 л такої води.

Домашній морс

У домашньому Морсі міститься тільки вода і ягоди. Він кислий і відмінно втамовує спрагу. А ще підживлює організм вітамінами та антиоксидантами. Якщо немає проблем зі шлунком, то морсу можна випити за день близько 1 літра.

Томатний сік

Овочеві соки дуже корисні для здоров'я, а ось томатний сік - справжній король серед них. Він розріджує кров і це дуже корисно в спеку. Його можна трохи підсолити - це допоможе рідини довше залишатися в організмі.

Сік можна зробити самостійно - візьміть якісну томатну пасту і розбавте окропом, дайте охолонути та насолоджуйтеся - в такому напої повно лікопіну, дуже корисного антиоксиданту.

Компот

Домашній компот із сухофруктів, без цукру - відмінне рішення. Також корисний компот з фруктів, але теж без цукру.

Хлібний квас

Бажано робити такий квас самостійно, бо в магазинному повно цукру та інших добавок. А домашнього квасу можна випити за день близько 1 л.

Кефір

Таким прохолодним напоєм можна не тільки спрагу втамувати, але і перекусити. Вибирайте нежирний кефір без цукру і добавок.

Зелений чай

Холодний зелений чай без цукру відмінно втамовує спрагу. У нього лужне середовище і тому він допомагає прибрати сухість у роті.