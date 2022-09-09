Лучшие фильмы и сериалы о королеве Елизавете и ее семье: что нужно посмотреть обязательно

Корона/The Crown (с 2016 года)

Этот сериал - несомненно, одна из лучших работ о жизни королевского дворца, о самой королеве Елизавете и ее родственниках. По мнению экспертов, сюжет имеет серьезные отклонениях от исторических фактов, но при этом - понимания о жизни королевского дворца у вас точно будет намного больше.

Актерская игра, сцены, сюжет сериала - все это точно не оставит вас равнодушными. На данный момент снято уже пять сезонов. Четыре уже вышли на Netflix, а премьера пятого запланирована на ноябрь 2022 года. На данный момент неизвестно, не будет ли отложен выход пятого сезона, который должен был рассказать о принцессе Диане.

Сценарист проекта Питер Морган уже заявил, что производство шестого сезона сериала "Корона" будет отложено на неопределенное время. Таким образом команда хочет высказать уважение королеве.

Королева /The Queen (2006)

В художественном фильме описывается период жизни королевской семьи во время гибели принцессы Дианы. Королева уединяется с внуками после новостей об аварии в загородной резиденции. Также в фильме описывается работа премьер-министра Тони Блэра. В главной роли - знаменитая Хелен Миррен.

Лондонские каникулы/ A royal night (2014)

Легкая и непринужденная комедия о юной королеве Елизавете и ее сестре Маргарет, и об их жизни до коронации. Будущая королева выучилась на механика и чинила автомобили, а в 1945 году юные принцессы отправились праздновать победу над фашизмом.

Королева мира/Queen of the world (2018)

Один из немногих документальных фильмов, который откровенно и честно рассказал о том, что происходит в королевском дворце. Особенно примечательно то, что в это время королевская семья готовилась к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Королева Елизавета не особо была откровенна и редко позволяла журналистам снимать жизнь своей семьи, поэтому этот фильм стал настоящей сенсацией.

Королевский корги /The queen`s corgi (2019)

Полнометражный мультфильм о приключения Рекса - любимой собаки королевы Елизаветы.

Король говорит/The King Speech (2010)

В фильме рассказывается история короля Георга VI, который готовится взойти на престол. Но у него есть одна проблема - он боится выступать на публике и начинает заикаться.

В фильме также есть сцены о жизни маленькой Елизаветы и ее сестры Маргарет.

Elizabeth: A Portrait In Parts (2022)

Этот документальный фильм вышел на экраны совсем недавно - в мае 2022 года. Он посвящен платиновому юбилею королевы. Фильм состоит из архивных материалов и рассказывает не только о королеве, но и о всех изменения в жизни общества, которые произошли за годы ее правления.

Кстати, в этом фильме есть архивные семейные кадры, отсылки к сериалу "Корона" и рекламному ролику с Джеймсом Бондом.

Элизабет и Маргарет: Любовь и верность/ Elizabeth & Margaret: Love & Loyalty

Документальный фильм об отношениях королевы Елизаветы с ее младшей сестрой Маргарет. В нем более детально описывается жизнь принцессы Маргарет и почему она отказалась от своего счастья ради монархии.

Принц Филипп: Необычная жизнь/ Prince Philip: An Extraordinary Life

Откровенный фильм о принце Филиппе - о его детстве, о том, где и как он вырос. О его любви к королеве, об их отношениях, о поддержке и вере друг в друга.

А еще королева снялась в ролике с Джеймсом Бондом (Даниэлом Крейгом), где полетала на вертолете и спустилась с парашютом.