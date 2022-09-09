Лондон ждут серьезные испытания: что будет происходить после смерти Елизаветы II

После смерти Елизаветы II в Великобритании 8 сентября вступил в силу тщательно разработанный заранее план действий, названный Операция "Лондонский мост" - о мероприятиях и трауре в стране за 10 дней до государственных похорон монарха.

Отмечается, что выдвинутые этим беспрецедентным моментом в британской национальной жизни требования настолько велики, что, по прогнозам высокопоставленных чиновников, в Лондоне ожидается огромное количество граждан, желающих проститься с Ее Величеством.

Предполагают, что сотни тысяч скорбящих стекаются в столицу Британии, что может стать серьезным испытанием для сети дорог, общественного транспорта, хостелов и отелей, полицейских и иных служб.

Была запланирована масштабная операция по обеспечению безопасности, чтобы справиться с большим количеством людей на улицах и главных площадях Лондона.

Объявление о смерти королевы Елизаветы II, которая правила более 70 лет, уже сделала премьер-министр Лиз Трасс.

Вскоре после этого принц Чарльз, который уже стал королем Карлом III, выступит перед страной в связи со смертью своей матери. Он будет провозглашен новым монархом в Сент-Джеймсском дворце на службе 9 сентября в 10 утра.

В пятницу в полдень в Британии будет объявлена ​​всенародная минута молчания (продлится 2 минуты). Это будет "день национального траура".

Депутаты отдадут дань уважения в Палате общин, после чего работа парламента будет приостановлена ​​на 10 дней.

Елизавета II мирно скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября в шотландском замке Балморал (фото: Getty Images)

На третий день после кончины Елизаветы II новый король отправится в тур по стране, чтобы посетить поминальные службы по всей Великобритании, а в Лондоне пройдет серия репетиций похорон.

Между 6-м и 9-м днями гроб королевы будет лежать по 23 часа в сутки в Вестминстерском дворце. По информации Politico, которое получило копию документа Операция "Лондонский мост" в 2021 году, пропускные билеты на траурные мероприятия будут выданы для VIP-персон с определенным временным интервалом.

Король Карл III приедет в Уэльс, чтобы посетить службу в Лиандаффском соборе Кардиффа на 7-й день.

Затем основные мероприятия будут посвящены проведению похорон и связанным с этим огромным усилиям по обеспечению безопасности, включая мониторинг любой возросшей террористической угрозы.

Елизавета II (фото: Getty Images)

Похороны Елизаветы II состоятся 18 сентября, и эта дата станет "Днем национального траура". Служба состоится в Вестминстерском аббатстве, после чего пройдут процессии в Лондоне и Виндзоре.

Елизавета II будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке. Там же, где покоится королева-мать и принцесса Маргарет вместе с отцом королевы, королем Георгом VI. Часовня Святого Георгия также является местом последнего упокоения королей, включая Генриха VIII, Карла I, Георга III, Георга V и Эдуарда VII.