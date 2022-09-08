"Лучшего времени не будет": Анатолич призвал родителей перейти на украинский язык со своими детьми

Блогер и ведущий Анатолий Анатолич написал обращение к родителям. Он призвал всех русскоязычных мам и пап перейти на украинский и объяснил, почему это важно.
Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
По его словам, раньше они с женой между собой говорили на русском языке, но сейчас делают это меньше.
"Лучшего времени для этого уже не будет. Моя мама говорит по-русски, мама жены по-русски. Так была вся их жизнь. Мы с женой говорили по-русски между собой. Да и сейчас иногда это делаем, но меньше. То есть дети слышали русский постоянно. 5-7 лет назад смотрели мультики на русском, говорили между собой на русском, о чем я искренне сожалею", - написал он.
Анатолий Анатолич с женой и детьми (instagram.com/anatoliyanatolich)
Также ведущий отметил, что сейчас у его дочерей и сына на первом месте украинский, затем французский и английский языки. Русский, по его мнению, им вряд ли уже когда-то понадобится.
Кроме того, он добавил, что Лола, Алиса и Нил не смотрят мультики и не читают книги на русском языке. Также детям не нужно объяснять, почему говорить на украинском - это круто.
"Это пришло к ним органично, несмотря на то, что они слышали русский в быту постоянно", - отметил звездный отец.
Анатолий Анатолич с сыном (instagram.com/anatoliyanatolich)
Анатолич призвал всех родителей, которые еще не перешли на украинский язык, сделать это.
"Наша задача, уважаемые родители, эту любовь и уважение к родному языку приумножить", - добавил он.
Добавим, что в начале российского вторжения телеведущий увез семью во Францию, а сам вернулся в Украину. Около пяти месяцев они жили там, но недавно шоумен перевез родных в Париж и отдал детей в школу.
Недавно Анатолич показывал людей, которые перешли на сторону россиян.
Также ведущий призвал украинцев отказаться от российского контента.