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"Лучшего времени не будет": Анатолич призвал родителей перейти на украинский язык со своими детьми

Анатолий Анатолич призвал переходить на украинский язык (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Блогер и ведущий Анатолий Анатолич написал обращение к родителям. Он призвал всех русскоязычных мам и пап перейти на украинский и объяснил, почему это важно.

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

По его словам, раньше они с женой между собой говорили на русском языке, но сейчас делают это меньше.

"Лучшего времени для этого уже не будет. Моя мама говорит по-русски, мама жены по-русски. Так была вся их жизнь. Мы с женой говорили по-русски между собой. Да и сейчас иногда это делаем, но меньше. То есть дети слышали русский постоянно. 5-7 лет назад смотрели мультики на русском, говорили между собой на русском, о чем я искренне сожалею", - написал он.

Анатолий Анатолич с женой и детьми (instagram.com/anatoliyanatolich)

Также ведущий отметил, что сейчас у его дочерей и сына на первом месте украинский, затем французский и английский языки. Русский, по его мнению, им вряд ли уже когда-то понадобится.

Кроме того, он добавил, что Лола, Алиса и Нил не смотрят мультики и не читают книги на русском языке. Также детям не нужно объяснять, почему говорить на украинском - это круто.

"Это пришло к ним органично, несмотря на то, что они слышали русский в быту постоянно", - отметил звездный отец.

Анатолий Анатолич с сыном (instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатолич призвал всех родителей, которые еще не перешли на украинский язык, сделать это.

"Наша задача, уважаемые родители, эту любовь и уважение к родному языку приумножить", - добавил он.

Добавим, что в начале российского вторжения телеведущий увез семью во Францию, а сам вернулся в Украину. Около пяти месяцев они жили там, но недавно шоумен перевез родных в Париж и отдал детей в школу.

Недавно Анатолич показывал людей, которые перешли на сторону россиян.

Также ведущий призвал украинцев отказаться от российского контента.

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Анатолий Анатолич