ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Анатолич показал "подонков, перешедших на сторону орков". Среди них - бывший украинский ВДВшник

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 17:52
Анатолич показал "подонков, перешедших на сторону орков". Среди них - бывший украинский ВДВшник Скриншот видео: Анатолий Анатолич показал предателей Украины на видео
Автор: Светлана Мащенко

Телеведущий Анатолий Анатолич рассказал о двух предателях, которых рашисты поставили "председательствовать" в Каховке и Михайловке Запорожской области.

Об этом он рассказал в Instagram.

"В городах на Херсонщине, которые временно захвачены рашистами работает пропаганда, вводят рубли, и конечно ставят своих городских голов. Выбирают их из местных, обычно бывших регионалов", - пишет телеведущий.

Первый герой - самопровозглашенный мэр Каховки, экс-депутат от Партии регионов Павел Филипчук.

Филипчук после "регионов" был в ОПЗЖ. Анатолич говорит, что Паша Филипчук особо ничем не занимался, везде пытался "порешать".

В Instagram Павла указано, что он практикует психоанализ и терапию: "Чищу подсознание/тело. Отключим страхи/сомнения/комплексы/деструктивные/болевые программы/эмоции/привычки/весь трэш".

Анатолич показал &quot;подонков, перешедших на сторону орков&quot;. Среди них - бывший украинский ВДВшник

Скриншот: Павел Филипчук

"У меня вопрос: они (оккупанты. - Ред.) специально выбирают самых... Таких людей, чтобы показать нам, что мы кого хотим, поставим, издеваясь над нами. Или просто никто другой на это не согласится. Поэтому и попадаются такие, как Паша", - спрашивает Анатолич.

На местном телевидении уже работает российская пропаганда, где, тот же Паша Филипчук проталкивает информацию, что "Офис Зеленского отказался от Херсонской области".

Второй "герой" - экс-тамада и аниматор, а теперь мэр Михайловки - Иван Сушко. Еще он - бывший украинский ВДВшник, а еще - пробовал стать депутатом от ОПЗЖ.

Анатолич показал &quot;подонков, перешедших на сторону орков&quot;. Среди них - бывший украинский ВДВшник

Скриншот: Иван Сушко

"Мне интересно, вот этих людей лично Кива нам отбирает? По принципу: чем дебильнее, тем больше нам подходит", - спрашивает Анатолич.

Ранее мы писали, что Анатолий Анатолич призвал украинцев отказаться от российского контента.

Также телеведущий рассказал, куда вывез детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анатолий Анатолич
LITE
Голливудская актриса верит, что она - дальняя родственница гетмана Ивана Мазепы (фото)
Голливудская актриса верит, что она - дальняя родственница гетмана Ивана Мазепы (фото)