Финансовый гороскоп: кому из знаков Зодиака повезет

Финансовый гороскоп 8-14 апреля (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака не стоит рисковать с деньгами

Астрологи назвали знаки Зодиака, к которым финансовая удача повернется лицом в период с 8 по 14 апреля. Также стало известно, кому из знаков Зодиака стоит быть осторожнее с деньгами в этот период.

Овнам астрологи рекомендуют в финансах в ближайшую неделю полагаться на себя, силу своего характера и убеждения, так как им улыбается Фортуна, а звезды и планеты находятся в хорошем положении.

Тельцам стоит хорошо подумать, прежде чем что-то купить или продать. Им в ближайшую неделю понадобиться созидательное мышление. Астрологи советуют сделать себе приятный подарок, а в выходные – не тратить деньги.

У Близнецов ближайшая неделю будет опасной в финансовом плане и если нужно решить вопрос с деньгами – то стоит обратиться за помощью к близким друзьям и родным.

У Раков эта неделя будет довольно успешной в финансовом плане. Астрологи рекомендуют им потратить часть денег на развлечения, подарки близким людям. Также они советуют не давать пустых обещаний и не ввязываться в конфликты.

Львам нужно быть осторожнее и не потакать своим слабостям. Однако вторая половина недели будет удачной, правильные решения будут приниматься интуитивно и бессознательно.

Знаки Зодиака, которым повезет 8-14 апреля с финансами (Коллаж РБК-Украина)

Девам, чтобы избежать проблем с деньгами на этой неделе, стоит присмотреться к своему близкому окружению. А от необдуманных покупок их спасет интуиция. В ближайшую неделю им предстоит потратить деньги на помощь близким или друзьям.

У Весов начинается благоприятный период в финансовом плане. Они могут в ближайшую неделю спокойно потратить деньги на развлечения, путешествия или удовольствие. Также им стоит потратить деньги на новый гардероб или даже сменить имидж.

Скорпионам не стоит прислушиваться к мнению окружающих о финансах и тогда они смогут совершить удачную покупку или капиталовложение. Для увеличения финансовых средств, Скорпионам стоит быть более самокритичными и искать новые увлечения и стремления. Удачные дни для покупок – выходные.

У Стрельцов будет все складываться удачно в финансовом плане, но могут обостриться худшие черты характера, что может негативно отобразиться на отношениях с окружающими. В ближайшую неделю они могут потратить крупную сумму денег на ремонт, покупку техники или купить путевку.

Козерогам астрологи рекомендуют навести порядок дома и избавиться от хлама, чтобы освободить пространство для новых денежных влияний. Для дополнительного заработка им стоит посидеть на сайтах интернет-магазинов, поискать выгодные предложения. Удача улыбнется тем, кто работает дома и удаленно. В этот период не стоит соглашаться на командировки, а дорогостоящие покупки лучше отложить.

Водолеям стоит пересмотреть свои взгляды на некоторые аспекты финансовой сферы и в первой половине недели стоит избегать дорогостоящих покупок и оформления кредитов. Астрологи рекомендуют быть очень осторожными с займами.

Рыбам рекомендуется перенести покупки и деловые сделки на следующую неделю, так как в ближайшие дни они будут раздражены и агрессивны. Астрологи рекомендуют Рыбам в эти дни больше гулять на свежем воздухе и снимать напряжение физической активностью.

Напомним, ранее мы писали о том, с какими знаками Зодиака нужно всегда быть начеку.

А также мы рассказывали о том, кто из знаков Зодиака встретит свою половинку в апреле.