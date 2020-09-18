Что лучше - вакцинироваться или переболеть COVID-19? Врачи дали ответ

Лучше вакцинироваться или переболеть коронавирусом? (коллаж: РБК-Украина)

Врачи рассказали, что вакцина куда лучше защищает человека от инфекции

Врачи считают, что лучше вакцинироваться, чем переболеть коронавирусом. Такое мнение основывается на неоднократных случаях повторного заболевания COVID-19. Это говорит о том, что естественный иммунитет человека, приобретенный путем перенесения заболевания, недостаточно эффективен против инфекции. Подробно об этом рассказывает преподаватель молекулярной биологии британского Университета Де Монфор Майтрейи Шивкумар.

В своей статье в сообществе The Conversation ученая пишет, что иммунитет человека может не справиться с вирусом при повторном заражении.

"Во-первых, до сих пор неясно, насколько распространены эти повторные инфекции. Что еще более важно, угасающий иммунный ответ на естественную инфекцию, наблюдаемый у пациента, не означает, что мы не можем разработать успешную защитную вакцину", - пишет она.

Врач рассказывает, что первой реакцией организма на инфекцию является пробуждение неспецифического врожденного иммунитета. При более длительных инфекциях активируется адаптивная иммунная система. Первичное заражение оттягивает момент такого ответа. Только через несколько дней иммунные клетки, распознающие конкретный патоген, активируются и размножаются, чтобы контролировать инфекцию.

Повторное заражение тем же инфекционным агентом быстро активирует в памяти адаптивную иммунную систему и производит устойчивый и специфический ответ для блокирования инфекции.

Вакцина же имитирует эту первичную инфекцию, активируя адаптивную иммунную систему и генерируя клетки памяти, которые могут быстро активироваться в случае заражения. Так как антигены в вакцине происходят из ослабленного или неинфекционного материала вируса, риск тяжелой инфекции невелик.

Среди других преимуществ вакцинации перед естественным перенесением болезни является то, что она направляет иммунную систему человека против определенных агентов, что приводит к более качественному и оперативному ответу организма.

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