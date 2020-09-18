Що краще - вакцинуватися чи перехворіти COVID-19? Лікарі дали відповідь

Краще вакцинуватися чи перехворіти на коронавірус? (колаж: РБК-Україна)

Лікарі розповіли, що вакцина куди краще захищає людину від інфекції

Лікарі вважають, що краще вакцинуватися, ніж перехворіти на коронавірус. Така думка ґрунтується на непоодиноких випадках повторного захворювання COVID-19. Це говорить про те, що природний імунітет людини, придбаний шляхом перенесення захворювання, недостатньо ефективний проти інфекції. Докладно про це розповідає викладач молекулярної біології британського Університету Де Монфор Майтрейї Шивкумар.

У своїй статті в співтоваристві The Conversation вчена пише, що імунітет людини може не впоратися з вірусом при повторному зараженні.

"По-перше, досі неясно, наскільки поширені ці повторні інфекції. Що ще більш важливо, згасаюча імунна відповідь на природну інфекцію, спостережувана у пацієнта, не означає, що ми не можемо розробити успішну захисну вакцину", - пише вона.

Лікар розповідає, що першою реакцією організму на інфекцію є пробудження вродженого неспецифічного імунітету. При більш тривалих інфекціях активується адаптивна імунна система. Первинне зараження відтягує момент активації такої відповіді. Тільки через кілька днів імунні клітини, які розпізнають конкретний патоген, активуються і розмножуються, щоб контролювати інфекцію.

Повторне зараження тим же інфекційним агентом швидко активує в пам'яті адаптивну імунну систему і виробляє стійку специфічну відповідь для блокування інфекції.

Вакцина ж імітує цю первинну інфекцію, активуючи адаптивну імунну систему і генеруючи клітини пам'яті, які можуть швидко активуватися у разі зараження. Через те, що антигени у вакцині походять з ослабленого або неінфекційного матеріалу вірусу, ризик тяжкої інфекції невеликий.

Серед інших переваг вакцинації перед природним перенесенням хвороби є те, що вона спрямовує імунну систему людини проти певних агентів, що призводить до більш якісної та оперативної відповіді організму.

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