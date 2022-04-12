Когда лучше всего сажать картофель: до или после Пасхи?

На самом деле, определенной даты посадки картофеля не существует. Однако есть предостережение - эта культура заморозков не переносит, она любит мягкий климат. Поэтому здесь лучше позже, чем раньше.

Поскольку стабильное тепло придет в Украину лишь в последней декаде апреля, то есть после 20-х чисел, то спешить здесь не стоит. Пасха в Украине в этом году 24-го апреля, и по синоптическим данным, лучше посадить картофель уже после нее.

Лучше подождать, пока прогреется земля

Оптимальная температура почвы для посадки картофеля - 8-10 градусов. Земля должна "созреть".

Если весна теплая, то в центральной Украине раннюю картошку можно высаживать и в апреле. При условии, что среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 10 градусов тепла. При этом стоит предусмотреть возможность накрытия картофеля агроволокном, в случае утренних заморозков.

Более поздние сорта картофеля высаживают в конце апреля-мае, когда почва на глубине 10 см прогреется до 6-8 градусов тепла в южных районах, а в более холодном климате - до 10-12 градусов тепла.

Простой способ проверки почвы на готовность к посадке

Возьмите комок земли и бросьте его. Если комок рассыплется на мелкие крошки (пыль) - надо сажать срочно, потому что влаги уже маловато. Если "прилип" к земле, то влаги еще многовато, надо подождать пока земля просохнет.

А вот если распался на несколько крупных частей - лучшее время сажать картошку.

Можно ли сажать на Страстной неделе?

Если погода теплая, а Пасха поздняя, то на Страстной неделе можно работать на огороде, в том числе сажать картофель.

Но здесь есть условия. Все работы стоит завершить к Страстной Пятнице. Кроме того, на город идут после посещения церкви, а не вместо него.

Копать землю, сажать картошку и заниматься другим тяжелым трудом на Страстной неделе можно лишь тогда, когда этот процесс доставляет удовольствие, а не служит причиной семейных ссор.

По некоторым приметам, сажание картофеля в предпасхальный,"богатый" четверг принесет богатый урожай.

Также в народе раньше верили, что картофель нельзя сажать в Вербное воскресенье, по средам и субботам - будет портиться.

Также смотрели по природе: картофель сажали, когда цветет бузина, черемуха, а на берегу листья достигли размеров копеечной монеты.

Можно подытожить, что запретов на посадку картофеля до или после Пасхи нет. Здесь стоит ориентироваться на температуру, влажность и "готовность" земли.