Коли найкраще садити картоплю: до чи після Великодня?

Насправді, визначеної дати посадки картоплі не існує. Проте є застереження - ця культура заморозків не переносить, вона любить м'який клімат. Тому тут краще - пізніше, ніж раніше.

Оскільки стабільне тепло прийде в Україну лише в останній декаді квітня, тобто після 20-х чисел, то спішити тут не варто. Великдень в Україні цього року 24-го квітня, і за синоптичними даними, краще посадити картоплю вже після нього.

Краще почекати, поки прогріється земля

Оптимальна температура ґрунту для посадки картоплі - 8-10 градусів. Земля має "дозріти".

Якщо весна тепла, то в центральній Україні ранню картоплю можна висаджувати і у квітні. За умови, що середньодобова температура повітря не опускається нижче 10 градусів тепла. При цьому варто передбачити можливість накриття картоплі агроволокном, у разі ранкових заморозків.

Більш пізні сорти картоплі висаджують в кінці квітня-травні, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 6-8 градусів тепла у південних районах, а у більш холодному кліматі - до 10-12 градусів тепла.

Простий спосіб перевірки ґрунту на готовність до посадки

Візьміть грудку землі й киньте її. Якщо грудка розсиплеться на дрібні крихти (пил) - треба садити терміново, бо вологи вже замало. Якщо "прилипла" до землі, то вологи ще забагато, треба почекати поки земля просохне.

А от якщо розпалася на кілька крупних частин - найкращий час садити картоплю.

Чи можна садити на Страсному тижні?

Якщо погода тепла, а Великдень пізній, то на Страсному тижні можна працювати на городі, в тому числі садити картоплю.

Але тут є умови. Всі роботи варто завершити до Страсної п'ятниці. Крім того, на город йдуть після відвідування церкви, а не замість нього.

Копати землю, садити картоплю і займатися іншою важкою працею на Страсному тижні можна лише тоді, коли цей процес приносить задоволення, а не служить причиною сімейних сварок.

За деякими прикметами, саджання картоплі у передвеликодній, "багатий" четвер принесе багатий урожай.

Також в народі раніше вірили, що картоплю не можна садити у Вербну неділю, по середах і суботах - буде псуватися.

Також дивилися за природою: картоплю садили, коли цвіте бузина, черемха, а на березі листя досягло розмірів копійчаної монети.

Можна підсумувати, що заборон на посадку картоплі до чи після Великодня нема. Тут варто орієнтуватися на температуру, вологість і "готовність" землі.