Краще не ризикувати: кого чекають неприємності з фінансами в 2020 році

Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким в 2020 не пощастить з грошима

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що потрібно дотримуватися порад астрологів з приводу фінансового становища і тоді можна буде уникнути глобальних проблем. Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким у рік Білого Сталевого Щура необхідно з обережністю поставитися до грошових питань.

Близнюки

Початок 2020 року буде негативним і планети будуть знаходитися в несприятливому становищі. Варто обмежити ризиковані операції з фінансами до березня. У квітні можна зайнятися великими покупками, а ближче до літа варто подбати про відпочинок. Зірки попереджають про те, що негативна енергетика і втома можуть призвести до перевтоми і позбавити фінансової удачі.

Терези

Представникам цього знаку Зодіаку варто бути обачнішим у виборі партнерів, так як жадібні люди можуть призвести до фінансового занепаду. В кінці весни і початку літа можливий обман з боку колег або партнерів. Також варто бути уважніше при покупках – вони можуть виявитися невдалими.

Стрілець

В 2020 році зірки обіцяють Стрільцям багато клопотів з фінансами, і щоб їх подолати, потрібно позбутися від усього, що тягне до дна. Астрологи зазначають, що представникам цього знаку Зодіаку властиві легковажність, прокрастинація і багатозадачність. Для того, щоб уникнути проблем – Стрільцям варто правильно розставляти пріоритети в 2020 році і не тільки витрачати гроші з розумом, але і правильно заробляти.