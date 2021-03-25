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Лучше пива или коктейлей: названы более полезные алкогольные напитки

Автор: Анна Шиканова

Алкоголь сам по себе не является полезным продуктом и чрезмерное его употребление может иметь катастрофические последствия для здоровья. Однако в современном мире обойтись полностью без спиртных напитков бывает сложно, и медики неоднократно заявляли, что один бокал поможет снять усталость и напряжение. А также поддержать работу сердца.

Диетологи назвали алкогольные напитки, которые в разы полезнее, чем пиво или алкогольные коктейли. Об этом пишет Insider.

Красное вино

Этот алкогольный напиток занимает почетное первое место в списке условно полезных. В нем содержатся антиоксиданты, которые могут защитить клетки от повреждений. А также полифенолы, которые помогают сохранить здоровье сердца. В белом вине и розовом они тоже есть, но в меньшем количестве. Ученые считают, что красное вино помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, плотность костной ткани и здоровье мозга.

Диетологи советуют выбирать натуральные красные вина, так как в них почти нет добавок, которые могут негативно влиять на печень.

Шампанское

Виноград, из которого делают шампанское, богат на фенольные соединения – это тип антиоксиданта, который помогает улучшить здоровье мозга и снизить риск развития слабоумия. Было проведено исследование на грызунах, которое показало, что шампанское может улучшить память у старых особей.

Текила

Еще одно исследование ученых на мышах показало, что текила агава помогает увеличить усвоение кальция и улучшить здоровье костей. Текила – прозрачный алкогольный напиток, а это значит в нем нет вредных добавок, и он низкокалорийный.

"Прозрачные напитки, такие как водка, текила и джин, содержат меньше всего сахара и калорий и легче всего усваиваются нашим организмом", - отмечают специалисты.

Виски

У виски есть антиоксидантные свойства, почти такие же, как и у вина. Умеренное употребление алкоголя вместе с потреблением антиоксидантов могут снизить риск развития сердечных заболеваний.

Твердый чайный гриб

Из такого гриба делают комбучу – напиток из ферментированного чая. В нем низкое содержание алкоголя, и он не классифицируется как спиртной напиток. Сейчас производители производят твердый чайный гриб, в котором столько же спирта, сколько в пиве или крепком зельтере.

Регулярное употребление такого гриба помогает снизить кровяное давление и уровень холестерина. А еще помогает пищеварению.

Специалисты советуют избегать употребления пива, так как в нем много калорий и химических компонентов, которые вызывают похмелье.

Кроме того, не стоит пить сладкие алкогольные напитки и коктейли – они тоже очень калорийны и вызывают сильное похмелье.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты составили список самых полезных алкогольных напитков.

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