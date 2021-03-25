Краще пива або коктейлів: названі більш корисні алкогольні напої

Червоне вино

Це алкогольний напій займає почесне перше місце в списку умовно корисних. У ньому містяться антиоксиданти, які можуть захистити клітини від пошкоджень. А також поліфеноли, які допомагають зберегти здоров'я серця. В білому вині та рожевому вони теж є, але в меншій кількості. Вчені вважають, що червоне вино допомагає поліпшити здоров'я серцево-судинної системи, щільність кісткової тканини та здоров'я мозку.

Дієтологи радять вибирати натуральні червоні вина, оскільки в них майже немає домішок, які можуть негативно впливати на печінку.

Шампанське

Виноград, з якого роблять шампанське, багатий на фенольні сполуки – це тип антиоксиданту, який допомагає поліпшити здоров'я мозку і знизити ризик розвитку слабоумства. Було проведено дослідження на гризунах, яке показало, що шампанське може поліпшити пам'ять у старих осіб.

Текіла

Ще одне дослідження учених на мишах показало, що текіла агава допомагає збільшити засвоєння кальцію і поліпшити здоров'я кісток. Текіла – прозорий алкогольний напій, а це значить в ньому немає шкідливих добавок, і він низькокалорійний.

"Прозорі напої, такі як горілка, текіла і джин, містять найменше цукру і калорій і найлегше засвоюються нашим організмом", - зазначають фахівці.

Віскі

У віскі є антиоксидантні властивості, майже такі ж, як і у вина. Помірне вживання алкоголю разом зі споживанням антиоксидантів можуть знизити ризик розвитку серцевих захворювань.

Твердий чайний гриб

З такого гриба роблять комбучу – напій з ферментованого чаю. У ньому низький вміст алкоголю, і він не класифікується як спиртний напій. Зараз виробники виготовляють твердий чайний гриб, в якому стільки ж спирту, скільки в пиві або міцному зельтері.

Регулярне вживання такого гриба допомагає знизити кров'яний тиск і рівень холестерину. А ще допомагає травленню.

Фахівці радять уникати вживання пива, через те, що в ньому багато калорій і хімічних компонентів, які викликають похмілля.

Крім того, не варто пити солодкі алкогольні напої та коктейлі – вони теж дуже калорійні й викликають сильне похмілля.