Когда лучше отказаться от кофе и каким напитком заменить

Почему стоит отказаться от кофе утром (фото: freepik)

В современном мире люди не представляют своего утра без кофе, и он уже стал обязательным ежедневным ритуалом. Однако, этот напиток нужно употреблять достаточно осторожно, ведь воздействие на организм неоднозначное.

Когда нужно отказаться от кофе - рассказала фудекспертка "rm_anastasia" на своей странице в Instagram.