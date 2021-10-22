ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Когда лучше отказаться от кофе и каким напитком заменить

Новина українською →
Пятница 22 октября 2021 07:33
Когда лучше отказаться от кофе и каким напитком заменить Почему стоит отказаться от кофе утром (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В современном мире люди не представляют своего утра без кофе, и он уже стал обязательным ежедневным ритуалом. Однако, этот напиток нужно употреблять достаточно осторожно, ведь воздействие на организм неоднозначное.

Когда нужно отказаться от кофе - рассказала фудекспертка "rm_anastasia" на своей странице в Instagram.

Польза кофе

  • В течение нескольких часов после употребления, кофе увеличивает содержание адреналина в организме и практически не влияет на обмен углеводов;
  • Кофе является источником большого количества антиоксидантов, таких как фрукты, ягоды и овощи;
  • В напитке есть большое количество макро - и микроэлементов;
  • Кофе в определенных дозах улучшает умственную и физическую реакцию, борется с усталостью и сонливостью.

Кроме того, важно что количество кофеина для каждого человека определяется индивидуально.

Какие минусы употребления кофе

  • Кофе может привести к истощению нервных клеток и к нарушениям функционирования организма;
  • Важно, что напиток вызывает зависимость и привычку. Поэтому, если возникла такая ситуация, нужно попробовать не употреблять кофе в течение двух недель;
  • Накапливается в тканях печени;
  • Нарушает сон и возникает постоянная обеспокоенность.

Когда отказаться от напитка

  • Лучше это сделать после 16:00 часов. Это связано с выработкой гормона стресса кортизола в нашем организме;
  • Отказаться от кофе лучше утром натощак, ведь происходит раздражение слизистой желудка;
  • Кофе не стоит пить во время еды, ведь он содержит танины, которые препятствуют усвоению витаминов и минералов в процессе питания. Ее стоит употреблять после 1-1.5 часа после еды.

Популярный напиток кофе вполне можно заменить матчей, цикорием, какао или же имбирным чаем.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог назвала лучшие 7 продуктов, повышающих тревожность.

Также мы писали, что эти привычки помогут вам стать здоровыми и счастливыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
кофе
LITE
Праздник 21 октября: что строго запрещено делать в этот день, главные приметы
Праздник 21 октября: что строго запрещено делать в этот день, главные приметы