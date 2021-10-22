Когда лучше отказаться от кофе и каким напитком заменить
Почему стоит отказаться от кофе утром (фото: freepik)
В современном мире люди не представляют своего утра без кофе, и он уже стал обязательным ежедневным ритуалом. Однако, этот напиток нужно употреблять достаточно осторожно, ведь воздействие на организм неоднозначное.
Когда нужно отказаться от кофе - рассказала фудекспертка "rm_anastasia" на своей странице в Instagram.
Польза кофе
- В течение нескольких часов после употребления, кофе увеличивает содержание адреналина в организме и практически не влияет на обмен углеводов;
- Кофе является источником большого количества антиоксидантов, таких как фрукты, ягоды и овощи;
- В напитке есть большое количество макро - и микроэлементов;
- Кофе в определенных дозах улучшает умственную и физическую реакцию, борется с усталостью и сонливостью.
Кроме того, важно что количество кофеина для каждого человека определяется индивидуально.
Какие минусы употребления кофе
- Кофе может привести к истощению нервных клеток и к нарушениям функционирования организма;
- Важно, что напиток вызывает зависимость и привычку. Поэтому, если возникла такая ситуация, нужно попробовать не употреблять кофе в течение двух недель;
- Накапливается в тканях печени;
- Нарушает сон и возникает постоянная обеспокоенность.
Когда отказаться от напитка
- Лучше это сделать после 16:00 часов. Это связано с выработкой гормона стресса кортизола в нашем организме;
- Отказаться от кофе лучше утром натощак, ведь происходит раздражение слизистой желудка;
- Кофе не стоит пить во время еды, ведь он содержит танины, которые препятствуют усвоению витаминов и минералов в процессе питания. Ее стоит употреблять после 1-1.5 часа после еды.
Популярный напиток кофе вполне можно заменить матчей, цикорием, какао или же имбирным чаем.
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