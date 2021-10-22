Коли краще відмовитись від кави та яким напоєм замінити

Чому варто відмовитись від кави зранку (фото: freepik)

У сучасному світі люди не уявляють свого ранку без кави, і вона вже стала обов'язковим щоденним ритуалом. Однак, цей напій потрібно вживати досить обережно, адже вплив на організм неоднозначний.

Коли потрібно відмовитися від кави - розповіла фудекспертка "rm_anastasia" на своїй сторінці в Instagram.