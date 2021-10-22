Коли краще відмовитись від кави та яким напоєм замінити
Чому варто відмовитись від кави зранку (фото: freepik)
У сучасному світі люди не уявляють свого ранку без кави, і вона вже стала обов'язковим щоденним ритуалом. Однак, цей напій потрібно вживати досить обережно, адже вплив на організм неоднозначний.
Коли потрібно відмовитися від кави - розповіла фудекспертка "rm_anastasia" на своїй сторінці в Instagram.
Користь кави
- Протягом декількох годин після вживання, кава збільшує вміст адреналіну в організмі та практично не впливає на обмін вуглеводів;
- Кава є джерелом великої кількості антиоксидантів, такі як у фруктах, ягодах та овочах;
- У напої є велика кількість макро- та мікроелементів;
- Кава у певних дозах покращує розумову та фізичну реакцію, бореться з втомою та сонливістю.
Окрім того, важливо що кількість кофеїну для кожної людини визначається індивідуально.
Які мінуси вживання кави
- Кава може призвести до виснаження нервових клітин і до порушень функціонування організму;
- Важливо, що напій викликає залежність та звичку. Тому, якщо виникла така ситуація, потрібно спробувати не вживати каву протягом двох тижнів;
- Накопичується в тканинах печінки;
- Порушує сон та виникає постійна стурбованість.
Коли відмовитись від напою
- Краще це зробити після 16:00 години. Це пов’язане з виробленням гормону стресу кортизолу в нашому організмі;
- Відмовитись від кави краще зранку натщесерце, адже відбувається подразнення слизової шлунку;
- Каву не варто пити під час їжі, адже вона містить таніни, які перешкоджають засвоєнню вітамінів та мінералів у процесі харчування. Її варто вживати після 1-1.5 години після їжі.
Популярний напій каву цілком можна замінити матчею, цикорієм, какао або ж імбирним чаєм.
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