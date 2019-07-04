Как лучше доехать к морю: украинцам рассказали о ценах и сервисе (видео)

Поезда, автобусы и маршрутки довезут на курорты "на своих условиях". Что выбрать
В сезон отпусков украинцев, которые уже определились с местом отдыха и отдали предпочтение побережьям Черного или Азовского морей и Карпатам, может ожидать неприятный сюрприз, связанный с сервисом в транспорте. Дело в том, что даже в дорогущем СВ вагоне есть вероятность остаться без кондиционера в жару. Чтобы предупредить риски, был проведен мониторинг в поездах, автобусах и маршрутках. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Укрзализныця заверяет, что почти в половине всех вагонов есть кондиционеры - в 1304 из трех около тысяч.
Но вот в привычных поездах вагоны 1954 года, в них такие климат-контроллеры не предусмотрены.
В итоге пассажиров ждет духота с температурой за +30 градусов, а стоимость 11-часовой поездки в плацкартном вагоне до моря - 160 гривен.
Похожая ситуация с духотой и не открывающимися окнами и в купе, которое везет на Западную Украину за 324 гривен.
Вагоны, оборудованные кондиционерами, можно встретить в поездах "трансформерах". Стоимость поездки до Львова составляет 740 гривен.
Сейчас к побережьям Черного и Азовского морей курсируют 70 поездов.
Можно выбрать для поездки автобус VIP-класса, в которых есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, одноместные сиденья, кофе-машина, возле каждого места есть розетки, установлены мониторы и есть возможность смотреть фильмы, есть ремни безопасности и даже туалет. Билет стоит 415 гривен, а путь от Киева до Одессы занимает 6 часов.
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Другие автобусы предлагают доехать на час дольше, без кондиционеров и на сто гривен дешевле. Кроме Одессы, пассажиры могут доехать также до Херсона, Львова и в Николаев.
В маршрутке сообщением Киев - Одесса стоимость поездки составляет 400 гривен, но условия значительно уступают, и ремней безопасности тут нету.
Также есть возможность приехать к морю на автомобиле, водителю которого "по пути". На сервисе BlaBlaCar широкий выбор таких предложений для поездок на курорты, и цена соответственно также сильно варьируется.
Отметим, что вопросом, куда поехать отдыхать на море летом 2019 недорого, задаются многие из нас. Styler рассказал, почему (если вы хотите понежиться на солнышке) не стоит летом ехать в некоторые страны.
Напомним, недавно журналисты провели температурную инспекцию в трамвае, троллейбусе, маршрутках и метро в Киеве и определили "победителя" аномальной жары.