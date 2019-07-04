Как лучше доехать к морю: украинцам рассказали о ценах и сервисе (видео)

В сезон отпусков украинцев, которые уже определились с местом отдыха и отдали предпочтение побережьям Черного или Азовского морей и Карпатам, может ожидать неприятный сюрприз, связанный с сервисом в транспорте. Дело в том, что даже в дорогущем СВ вагоне есть вероятность остаться без кондиционера в жару. Чтобы предупредить риски, был проведен мониторинг в поездах, автобусах и маршрутках. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Укрзализныця заверяет, что почти в половине всех вагонов есть кондиционеры - в 1304 из трех около тысяч.

Но вот в привычных поездах вагоны 1954 года, в них такие климат-контроллеры не предусмотрены.

В итоге пассажиров ждет духота с температурой за +30 градусов, а стоимость 11-часовой поездки в плацкартном вагоне до моря - 160 гривен.

Похожая ситуация с духотой и не открывающимися окнами и в купе, которое везет на Западную Украину за 324 гривен.

Вагоны, оборудованные кондиционерами, можно встретить в поездах "трансформерах". Стоимость поездки до Львова составляет 740 гривен.

Сейчас к побережьям Черного и Азовского морей курсируют 70 поездов.

Можно выбрать для поездки автобус VIP-класса, в которых есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, одноместные сиденья, кофе-машина, возле каждого места есть розетки, установлены мониторы и есть возможность смотреть фильмы, есть ремни безопасности и даже туалет. Билет стоит 415 гривен, а путь от Киева до Одессы занимает 6 часов.

Фото: скриншот

Другие автобусы предлагают доехать на час дольше, без кондиционеров и на сто гривен дешевле. Кроме Одессы, пассажиры могут доехать также до Херсона, Львова и в Николаев.

В маршрутке сообщением Киев - Одесса стоимость поездки составляет 400 гривен, но условия значительно уступают, и ремней безопасности тут нету.

Также есть возможность приехать к морю на автомобиле, водителю которого "по пути". На сервисе BlaBlaCar широкий выбор таких предложений для поездок на курорты, и цена соответственно также сильно варьируется.

Видео: YouTube / ТСН

Отметим, что вопросом, куда поехать отдыхать на море летом 2019 недорого, задаются многие из нас. Styler рассказал, почему (если вы хотите понежиться на солнышке) не стоит летом ехать в некоторые страны.

Напомним, недавно журналисты провели температурную инспекцию в трамвае, троллейбусе, маршрутках и метро в Киеве и определили "победителя" аномальной жары.