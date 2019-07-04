Як краще доїхати до моря: українцям розповіли про ціни та сервіс (відео)

У сезон відпусток українців, які вже визначилися з місцем відпочинку та надали перевагу побережжю Чорного або Азовського морів та Карпатам, може очікувати неприємний сюрприз, пов'язаний із сервісом в транспорті. Справа в тому, що навіть у дорогому СВ вагоні є вірогідність залишитися без кондиціонера у спеку. Щоб попередити ризик, був проведений моніторинг у потягах, автобусах і маршрутках. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Укрзалізниця запевняє, що майже в половині всіх вагонів є кондиціонери - у 1304 з близько трьох тисяч.

Але ось у звичних потягах вагони 1954 року, у них такі клімат-контролери не передбачені.

У підсумку на пасажирів чекає спека з температурою за +30 градусів, а вартість 11-годинної поїздки у плацкартному вагоні до моря - 160 гривень.

Схожа ситуація із духотою і вікнами, що не відкриваються, і в купе, яке везе на Західну Україну за 324 гривень.

Вагони, обладнані кондиціонерами, можна зустріти в поїздах "трансформерах". Вартість поїздки до Львова становить 740 гривень.

Зараз до узбережжя Чорного і Азовського морів курсують 70 поїздів.

Можна обрати для поїздки автобус VIP-класу, в яких є кондиціонер, безкоштовний Wi-Fi, одномісні сидіння, кава-машина, біля кожного місця є розетки, встановлені монітори та є можливість дивитися фільми, є ремені безпеки і навіть туалет. Квиток коштує 415 гривень, а шлях від Києва до Одеси займає 6 годин.

Фото: скріншот

Інші автобуси пропонують доїхати на годину довше, без кондиціонерів і на сто гривень дешевше. Крім Одеси, пасажири можуть доїхати до Херсона, Львова та у Миколаїв.

У маршрутці сполученням Київ - Одеса вартість поїздки становить 400 гривень, але умови значно гірші, та й ременів безпеки тут немає.

Також є можливість приїхати до моря на автомобілі, водієві якого "по дорозі". На сервісі BlaBlaCar широкий вибір таких пропозицій для поїздок на курорти, і ціна відповідно також сильно варіюється.

Відео: YouTube / ТСН

Зазначимо, що питанням, куди поїхати відпочивати на море влітку 2019 недорого, задаються багато з нас. Styler розповів, чому (якщо ви хочете поніжитися на сонечку) не варто влітку їхати у деякі країни.

Нагадаємо, нещодавно журналісти провели температурну інспекцію у трамваї, тролейбусі, маршрутках і метро в Києві та визначили "переможця" аномальної спеки.