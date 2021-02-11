Лучшая учительница года 2020: спела детям рэп о червях (видео)

Всеукраинский общественно-политический еженедельник "Освіта" опубликовал ежегодный рейтинг лучших педагогов за 2020 год. Учительницу биологии из Харьковской области Ольгу Халепу назвали лучшей за подход к проведению уроков на дистанционном обучении.

"За инновационный подход к организации дистанционного обучения и за изобретение, с начала карантина, эффективного способа сделать урок не только интересным, но и увлекательным. Выкладывая на своем YouTube-канале рэп-уроки по программе 5-8 классов, получила всеукраинскую популярность и имеет десятки тысяч просмотров", - говорится в материале о рейтинге.

Ольга Халепа призналась, что не ожидала такого признания и о том, что она попала в рейтинг узнала случайно. Когда в Украине ввели карантин и школы перешли на дистанционное обучение, учительница придумала способ, чтобы заинтересовать детей своим предметом – биологией.

Она начала записывать небольшие видео и начитывать текст урока в стиле рэп. Такой подход оказался интересным не только детям, его по достоинству оценили и учителя из других областей Украины.

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Сейчас Ольга Халепа не работает в школе, но продолжает вести свой собственный YouTube-канал для детей. Она публикует различные видео не только для учеников средних классов, но и запустила рубрику для малышей под названием "Рыжая биология". Также она пишет научные статьи, ведет учительские группы в соцсетях и делится собственным опытом с другими педагогами.

Ольга Халепа не только педагог со стажем, она также писательница и поэтесса. Она уже издала два сборника стихотворений, участвовала в различных конкурсах и фестивалях. У нее есть несколько наград: "За верность национальной идее", "Женщина года 2009", "Человек года 2019", "Благотворительная Украина". Тематика ее произведений – бойца АТО и ООС, которые защищают Украину.