UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лучшая учительница года 2020: спела детям рэп о червях (видео)

Автор: Анна Шиканова

Учительницу биологии из поселка Яковлевка Харьковской области признали лучшим педагогом 2020 года. Ольга Халепа стала известной благодаря тому, что записывала своим ученикам рэп-композиции о червях.

О том, что ее признали лучшей учительницей 2020 года Ольга Халепа сообщила на своей странице в Facebook.

Популярные новости
Этот симптом говорит об опасной болезни печени: срочно к врачу! 10 февраля 2021
Самый полезный напиток для здоровья и долголетия: он есть в каждом доме 07 февраля 2021
Кабеля режьте, разбирайте, ломайте: рабочие рассказали правду про дворец Путина 10 февраля 2021
Звезда фильмов "Афоня" и "Мимино" Леонид Куравлев исчез в России 08 февраля 2021
"Укрзализныця" вляпалась в новый скандал: пассажиры пожаловались на укусы 09 февраля 2021
В сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО: как живут преступники 07 февраля 2021
В метро Киева – коллапс, люди злые: видео с "Контрактовой площади" 09 февраля 2021
Продукты, которые не стоит покупать в супермаркете: это сохранит деньги и здоровье 07 февраля 2021
Весна в Украине станет экстремальной: климатологи ошеломили прогнозами 08 февраля 2021
На языке Терешковой и Будды: о чем сейчас пишет скандальная педагог Бильченко 08 февраля 2021

Всеукраинский общественно-политический еженедельник "Освіта" опубликовал ежегодный рейтинг лучших педагогов за 2020 год. Учительницу биологии из Харьковской области Ольгу Халепу назвали лучшей за подход к проведению уроков на дистанционном обучении.

"За инновационный подход к организации дистанционного обучения и за изобретение, с начала карантина, эффективного способа сделать урок не только интересным, но и увлекательным. Выкладывая на своем YouTube-канале рэп-уроки по программе 5-8 классов, получила всеукраинскую популярность и имеет десятки тысяч просмотров", - говорится в материале о рейтинге.

Ольга Халепа призналась, что не ожидала такого признания и о том, что она попала в рейтинг узнала случайно. Когда в Украине ввели карантин и школы перешли на дистанционное обучение, учительница придумала способ, чтобы заинтересовать детей своим предметом – биологией.

Она начала записывать небольшие видео и начитывать текст урока в стиле рэп. Такой подход оказался интересным не только детям, его по достоинству оценили и учителя из других областей Украины.

Лучшая учительница 2020 года спела детям рэп-песню о червях

Сейчас Ольга Халепа не работает в школе, но продолжает вести свой собственный YouTube-канал для детей. Она публикует различные видео не только для учеников средних классов, но и запустила рубрику для малышей под названием "Рыжая биология". Также она пишет научные статьи, ведет учительские группы в соцсетях и делится собственным опытом с другими педагогами.

Ольга Халепа не только педагог со стажем, она также писательница и поэтесса. Она уже издала два сборника стихотворений, участвовала в различных конкурсах и фестивалях. У нее есть несколько наград: "За верность национальной идее", "Женщина года 2009", "Человек года 2019", "Благотворительная Украина". Тематика ее произведений – бойца АТО и ООС, которые защищают Украину.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре разгорелся скандал из-за патриотизма учительницы.

А также рассказывали о том, что под Винницей педагог закрутила роман со своим учеником.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины учительрэп
Читайте также
В лицее под Ровно педагог жестко наказывал школьников, но они за него вступились
Прогноз погоды