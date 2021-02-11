Найкраща вчителька 2020 року: заспівала дітям реп про черв'яків (відео)

Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик "Освіта" опублікував щорічний рейтинг кращих педагогів за 2020 рік. Вчительку біології з Харківської області Ольгу Халепу назвали найкращою за підхід до проведення уроків на дистанційному навчанні.

"За інноваційний підхід до організації дистанційного навчання, за винахід, з початку карантину, ефективного способу зробити урок не тільки цікавим, а й захопливим. Викладаючи на своєму YouTube-каналі реп-уроки за програмою 5-8 класів, отримала всеукраїнську популярність і має десятки тисяч переглядів", - йдеться в матеріалі про рейтинг.

Ольга Халепа зізналася, що не очікувала такого визнання і про те, що вона потрапила в рейтинг дізналася випадково. Коли в Україні запровадили карантин і школи перейшли на дистанційне навчання, вчителька придумала спосіб, щоб зацікавити дітей своїм предметом – біологією.

Вона почала записувати невеликі відео і начитувати текст уроку в стилі реп. Такий підхід виявився цікавим не лише дітям, його гідно оцінили й вчителі з інших областей України.

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Зараз Ольга Халепа не працює в школі, але продовжує вести свій власний YouTube-канал для дітей. Вона публікує різні відео не тільки для учнів середніх класів, але і запустила рубрику для малюків під назвою "Руда біологія". Також вона пише наукові статті, веде вчительські групи в соцмережах і ділиться власним досвідом з іншими педагогами.

Ольга Халепа не тільки педагог зі стажем, вона також письменниця і поетеса. Вона вже видала дві збірки віршів, брала участь у різних конкурсах і фестивалях. У неї є кілька нагород: "За вірність національній ідеї", "Жінка року 2009", "Людина 2019 року", "Благодійна Україна". Тематика її творів – бійця АТО та ООС, які захищають Україну.