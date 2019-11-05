Лучшая российская певица: у MARUV отреагировали на громкий скандал

MARUV получила награду MTV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Накануне популярная украинская поп-звезда MARUV получила награду MTV как "лучшая российская певица"

MARUV не является российской певицей. Такое заявление сделал концертный директор украинской артистки Анны Корсун после того, как она получила премию TV Europe Music Awards.

Напомним, что многие СМИ после победы украинки в одной из номинаций MTV написали, что она была представлена, как "лучшая российская певица". Но Кирилл Фельдман уверяет, что название номинации звучит совсем иначе.

"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от MTV Россия, и номинация звучала - "Лучший артист по версии телеканала MTV Россия", - рассказал директор MARUV одному из изданий, добавив, что совершенно никакого отношения к премии российской это не имеет, а тем более - не имеет отношение к лучшей артистке из России.

Кроме того, Фельдман вспомнил похожую историю, которая произошла с другим украинским музыкантом - Иваном Дорном. Несколько лет назад он тоже получал статуэтку MTV. На премию он выдвигался от телеканала MTV Россия, хотя никакого непосредственного отношения к стране-агрессору он не имел.

MARUV победила в одной из номинаций MTV (фото: instagram.com/maruvofficial)