Краща російська співачка: у MARUV відреагували на гучний скандал

MARUV отримала нагороду MTV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напередодні популярна українська поп-зірка MARUV отримала нагороду MTV як "краща російська співачка"

MARUV не є російською співачкою. Таку заяву зробив концертний директор української артистки Анни Корсун після того, як вона отримала премію TV Europe Music Awards.

Нагадаємо, що багато ЗМІ після перемоги українки в одній з номінацій MTV написали, що вона була представлена, як "краща російська співачка". Але Кирило Фельдман запевняє, що назва номінації звучить зовсім інакше.

"Ми були представлені на премії європейської нагороди MTV від MTV Росія, і номінація звучала - "Кращий артист за версією телеканалу MTV Росія", - розповів директор MARUV одному з видань, додавши, що абсолютно ніякого відношення до премії російської це не має, а тим більше - не має відношення до кращої артистки з Росії.

Крім того, Фельдман згадав схожу історію, яка сталася з іншим українським музикантом - Іваном Дорном. Кілька років тому він теж отримував статуетку MTV. На премію він висувався від телеканалу MTV Росія, хоча ніякого безпосереднього відношення до країни-агресора він не мав.

MARUV перемогла в одній з номінацій MTV (фото: instagram.com/maruvofficial)