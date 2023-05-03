У Ялті хлопець заявив, що підтримує Україну: окупанти змусили його вибачитись (відео)

У окупованій росіянами Ялті пропагандисти проводили "соцопитування" і цікавилися у місцевих жителів, чи бояться вони контрнаступу ЗСУ. Місцевий житель заявив, що підтримує Україну.

Як відреагували пропагандисти

На відео хлопець, який йшов вулицею разом із другом, сказав пропагандистці, що підтримує Україну.

Між ними склався такий діалог:

- Ви не боїтеся контрнаступу ЗСУ?

- Ми за Україну!

- Як?

Хлопця змусили вибачитись

В результаті окупанти відшукали хлопця та доправили його до відділення поліції і змусили записати "вибачення". За інформацією колаборантів, юнакові 16 років.

"Зрозумів свою дурість, насамперед перепрошую перед громадянами Російської Федерації, перепрошую перед країною - перед Росією, та перепрошую перед президентом Російської Федерації", - сказав наляканий підліток.