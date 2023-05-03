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У Ялті хлопець заявив, що підтримує Україну: окупанти змусили його вибачитись (відео)

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Ялта, Середа 03 травня 2023 10:53
У Ялті хлопець заявив, що підтримує Україну: окупанти змусили його вибачитись (відео) У Ялті хлопець заявив, що підтримує Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У окупованій росіянами Ялті пропагандисти проводили "соцопитування" і цікавилися у місцевих жителів, чи бояться вони контрнаступу ЗСУ. Місцевий житель заявив, що підтримує Україну.

Відео з'явилось у місцевих Telegram-каналах.

Як відреагували пропагандисти

На відео хлопець, який йшов вулицею разом із другом, сказав пропагандистці, що підтримує Україну.

Між ними склався такий діалог:

- Ви не боїтеся контрнаступу ЗСУ?

- Ми за Україну!

- Як?

Хлопця змусили вибачитись

В результаті окупанти відшукали хлопця та доправили його до відділення поліції і змусили записати "вибачення". За інформацією колаборантів, юнакові 16 років.

"Зрозумів свою дурість, насамперед перепрошую перед громадянами Російської Федерації, перепрошую перед країною - перед Росією, та перепрошую перед президентом Російської Федерації", - сказав наляканий підліток.

Раніше ми повідомляли, що у Севастополі студента затримали за прапор України і змусили вибачитись.

Також ми писали, що у Москві напали на дівчину через футболку з українським прапором.

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Ялта росіяни