В Ялте парень заявил, что поддерживает Украину: оккупанты заставили его извиниться (видео)

В оккупированной россиянами Ялте пропагандисты проводили "соцопрос" и интересовались у местных жителей, боятся ли они контрнаступления ВСУ. Местный житель заявил, что поддерживает Украину.

Как отреагировали пропагандисты

На видео парень, который шел по улице вместе с другом, сказал пропагандистке, что поддерживает Украину.

Между ними сложился такой диалог:

- Вы не боитесь контрнаступления ВСУ?

- Мы за Украину!

- Как?

Парня заставили извиниться

В результате оккупанты отыскали парня и доставили его в отделение полиции и заставили записать "извинения". По информации коллаборантов, юноше 16 лет.

"Понял свою глупость, прежде всего извиняюсь перед гражданами Российской Федерации, извиняюсь перед страной - перед Россией, и извиняюсь перед президентом Российской Федерации", - сказал испуганный подросток.