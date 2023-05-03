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В Ялте парень заявил, что поддерживает Украину: оккупанты заставили его извиниться (видео)

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Ялта, Среда 03 мая 2023 10:53
В Ялте парень заявил, что поддерживает Украину: оккупанты заставили его извиниться (видео) В Ялте парень заявил, что поддерживает Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированной россиянами Ялте пропагандисты проводили "соцопрос" и интересовались у местных жителей, боятся ли они контрнаступления ВСУ. Местный житель заявил, что поддерживает Украину.

Видео появилось в местных Telegram-каналах.

Как отреагировали пропагандисты

На видео парень, который шел по улице вместе с другом, сказал пропагандистке, что поддерживает Украину.

Между ними сложился такой диалог:

- Вы не боитесь контрнаступления ВСУ?

- Мы за Украину!

- Как?

Парня заставили извиниться

В результате оккупанты отыскали парня и доставили его в отделение полиции и заставили записать "извинения". По информации коллаборантов, юноше 16 лет.

"Понял свою глупость, прежде всего извиняюсь перед гражданами Российской Федерации, извиняюсь перед страной - перед Россией, и извиняюсь перед президентом Российской Федерации", - сказал испуганный подросток.

Ранее мы сообщали, что в Севастополе студента задержали за флаг Украины и заставили принести извинения.

Также мы писали, что в Москве напали на девушку из-за футболки с украинским флагом.

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