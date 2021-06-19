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В Ялте из-за наводнения смыло пляжи: отдыхающие бегут из города (видео)

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Ялта, Суббота 19 июня 2021 15:50
В Ялте из-за наводнения смыло пляжи: отдыхающие бегут из города (видео) Фото: В Ялте смыло пляжи (facebook.com/pavlenkojp)
Автор: Тетяна Самарук

Через наводнение в оккупированном Крыму закрыли Ялту. В городе и населенных пунктах вблизи сошли селевые потоки, обесточены, подтоплены и отключены от газоснабжения десятки домов.

Об этом сообщает глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, один человек погиб в Краснокаменке, еще одна женщина пропала без вести. Травмы получили 18 человек, двое госпитализированы, а одного пострадавшего прооперировали.В Ялте из-за наводнения смыло пляжи: отдыхающие бегут из города (видео)В Ялте из-за наводнения смыло пляжи: отдыхающие бегут из города (видео)В Ялте из-за наводнения смыло пляжи: отдыхающие бегут из города (видео)В Ялте из-за наводнения смыло пляжи: отдыхающие бегут из города (видео)

Фото: пляжи в Ялте (facebook.com/pavlenkojp)

Ливни размыли в Ялте все пляжи, из-за чего многие из туристов решили покинуть полуостров.

Также опубликовали фото автомобиля, которое разбито вдребезги.

"Продам авто, не битое, не крашеное, не затонувшее. И сколько их по городу? Это авто уже восстановлению не подлежит?", - подписали фото.

Кроме того, показали фото, как в Симферополе полностью затопило школу, и как автомобили провалились под асфальт.

Ранее мы сообщали, что в затопленной Ялте заявили о возможную эвакуацию жителей.

Также Оккупанты сообщили о первом погибшем.

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