В Ялте из-за наводнения смыло пляжи: отдыхающие бегут из города (видео)
Через наводнение в оккупированном Крыму закрыли Ялту. В городе и населенных пунктах вблизи сошли селевые потоки, обесточены, подтоплены и отключены от газоснабжения десятки домов.
Об этом сообщает глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, один человек погиб в Краснокаменке, еще одна женщина пропала без вести. Травмы получили 18 человек, двое госпитализированы, а одного пострадавшего прооперировали.
Фото: пляжи в Ялте (facebook.com/pavlenkojp)
Ливни размыли в Ялте все пляжи, из-за чего многие из туристов решили покинуть полуостров.
Также опубликовали фото автомобиля, которое разбито вдребезги.
"Продам авто, не битое, не крашеное, не затонувшее. И сколько их по городу? Это авто уже восстановлению не подлежит?", - подписали фото.
Кроме того, показали фото, как в Симферополе полностью затопило школу, и как автомобили провалились под асфальт.
Ранее мы сообщали, что в затопленной Ялте заявили о возможную эвакуацию жителей.
Также Оккупанты сообщили о первом погибшем.