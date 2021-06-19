В Ялті через повінь змило пляжі: відпочивальники тікають з міста (відео)

Через повінь в окупованому Криму закрили Ялту. В місті та населених пунктах поблизу зійшли селеві потоки, знеструмлені, підтоплені та від'єднані від газопостачання десятки будинків.

За її словами, одна людина загинула в Краснокам'янці, ще одна жінка зникла безвісти. Травми отримали 18 осіб, двоє госпіталізовані, а одного потерпілого прооперували.

Фото: пляжі в Ялті (facebook.com/pavlenkojp)

Зливи розмили в Ялті всі пляжі, через що багато хто з туристів вирішив покинути півострів.

Також опублікували фото автомобіля, яке розбите вщент.

"Продам авто, не бите, не крашене, не затонуле. І скільки їх по місту? Це авто вже відновленню не підлягає?", - підписали фото.

Окрім того, показали фото, як у Сімферополі повністю затопило школу, та як автомобілі провалилися під асфальт.