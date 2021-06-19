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В Ялті через повінь змило пляжі: відпочивальники тікають з міста (відео)

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Ялта, Субота 19 червня 2021 15:50
В Ялті через повінь змило пляжі: відпочивальники тікають з міста (відео) Фото: В Ялті змило пляжі (facebook.com/pavlenkojp)
Автор: Тетяна Самарук

Через повінь в окупованому Криму закрили Ялту. В місті та населених пунктах поблизу зійшли селеві потоки, знеструмлені, підтоплені та від'єднані від газопостачання десятки будинків.

Про це повідомляє голова окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко.

За її словами, одна людина загинула в Краснокам'янці, ще одна жінка зникла безвісти. Травми отримали 18 осіб, двоє госпіталізовані, а одного потерпілого прооперували.В Ялті через повінь змило пляжі: відпочивальники тікають з міста (відео)В Ялті через повінь змило пляжі: відпочивальники тікають з міста (відео)В Ялті через повінь змило пляжі: відпочивальники тікають з міста (відео)В Ялті через повінь змило пляжі: відпочивальники тікають з міста (відео)

Фото: пляжі в Ялті (facebook.com/pavlenkojp)

Зливи розмили в Ялті всі пляжі, через що багато хто з туристів вирішив покинути півострів.

Також опублікували фото автомобіля, яке розбите вщент.

"Продам авто, не бите, не крашене, не затонуле. І скільки їх по місту? Це авто вже відновленню не підлягає?", - підписали фото.

Окрім того, показали фото, як у Сімферополі повністю затопило школу, та як автомобілі провалилися під асфальт.

Раніше ми повідомляли, що у затопленій Ялті заявили про можливу евакуацію жителів.

Також окупанти повідомили про першого загиблого.

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