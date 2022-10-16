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Ложка цього копійчаного засобу зробить диво з вашими кімнатними рослинами

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Неділя 16 жовтня 2022 10:59
Ложка цього копійчаного засобу зробить диво з вашими кімнатними рослинами Фото: Як підживити кімнатні рослини копійчаним засобом (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кімнатні рослини отримають нове життя завдяки копійчаному засобу, яким треба підливати і оприскувати вазони.

Як це правильно зробити, читайте нижче в нашому матеріалі Styler нижче.

Мова йде про найзвичайнісінький перекис водню, розчин 3%

Його треба додати всього одну чайну ложку на 1 літр води і залити в пульверизатор. Таким засобом варто щедро обприскувати рослини один раз на тиждень і ще один раз на тиждень поливати під корінь.

Ви будете здивовані, але звичайнісінький аптечний перекис водню зробить диво з вашими вазонами.

Ложка цього копійчаного засобу зробить диво з вашими кімнатними рослинами

Скріншот

Правила підгодівлі перекисом

Як і в будь-яких справах важливо дотримуватися почуття міри. Надлишок перекису може негативно вплинути на горшкові рослини.

Поливи з препаратом виконуйте не частіше, ніж 1 раз на тиждень.

При обприскуваннях намагайтеся обробити всю рослину цілком, не забуваючи про нижню сторону листя і пазухи.

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