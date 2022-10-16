Ложка этого копеечного средства сотворит чудо с вашими комнатными растениями

Комнатные растения получат новую жизнь благодаря копеечному средству, которым нужно подливать и опрыскивать вазоны.

Как это правильно сделать, читайте ниже в нашем материале Styler ниже.

Речь идет о самой обычной перекиси водорода, раствор 3%

Его нужно добавить всего одну чайную ложку на 1 литр воды и залить в пульверизатор. Таким средством следует щедро опрыскивать растения один раз в неделю и еще один раз в неделю поливать под корень.

Вы будете удивлены, но самая обычная аптечная перекись водорода сделает чудо с вашими вазонами.

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Правила подкормки перекисью

Как и в любых делах важно соблюдать чувство меры. Избыток перекиси может отрицательно повлиять на горшечные растения.

Поливы с препаратом выполняйте не чаще 1 раза в неделю.

При опрыскиваниях старайтесь обработать все растение целиком, не забывая о нижней стороне листьев и пазух.