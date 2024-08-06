Ложка на поминальному столі: традиція чи забобон?

Традиція використання вилок чи ложок

Традиція використання ложок на поминальному столі має глибокі корені в історії та релігійних уявленнях. Вона походить від старовірів, які вважали вилку "чортовим хвостом" через її форму й уникали її на поминках, щоб душа покійного не загубилася. Ложки вважалися безпечнішими, бо, на думку старовірів, вони не зашкодять душі та допоможуть їй потрапити в рай.

Крім того, у минулому вилки не були відомі, і єдиним столовим приладом були ложки. Також існувала думка, що ножі та вилки можуть вивільняти негативну енергію людини, тому на поминках слід використовувати лише ложки. Вважалося, що використання ножа чи вилки може потривожити покійного, тому їх уникають.

Колись існувала традиція брати ложку з собою після поминального обіду, що вважалося добрим знаком. Зокрема, на 40-й день після смерті родичі запрошували 40 гостей, кожен з яких забирав свою ложку, що символізувало добру пам'ять і повагу до покійного.

Що говорить церква

Церковні канони не містять конкретних вказівок щодо використання столових приладів на поминальних обідах. Священнослужителі вважають, що це справа родичів і гостей. Головне - пам’ятати про душу покійного, згадувати його добрі справи і молитися за нього. Важливіше звертати увагу на пам’ять про покійного, а не на прилади.

Існує пояснення, що заборона на використання вилок на поминальних обідах виникла з давньої традиції їсти ложками. Ця традиція поступово втратила своє значення і зберігається лише через забобони.

Багато священників пояснюють, що використання лише ложок на поминках - це забобон, який не має підстав у православ’ї.

Правила сервірування поминального стола

Поминальний стіл повинен бути накритий з молитвою і дотриманням усіх ритуальних традицій. А саме:

Тарілки та столові прилади ставляться на кожного гостя, ложка розташовується з правого боку тильною стороною догори.

Використовується максимально простий, повсякденний посуд: не треба ставити дорогий посуд або фарфор.

Скатертина повинна бути однотонною, пастельних тонів.

Для прикрашання стола можна використовувати ялинові гілочки.

У деяких культурах існує традиція залишати один стілець порожнім, перев'язавши його траурною стрічкою – для померлого. Біля нього зазвичай ставлять тарілку з ложкою, іноді додають чарку з алкоголем, накриту шматочком хліба.

Також існують рекомендації, як розмістити людей за поминальним столом. Можете скористатися цими порадами:

Найближчі родичі сидять у голові стола або поруч із порожнім стільцем, якщо ви дотримуєтеся такої традиції. Далі розміщуються інші родичі, друзі, колеги, сусіди.

Гостей можна розсаджувати за ступенем родства або за старшинством.

Дітей краще посадити за окремий стіл або в кінці загального столу.

Зазвичай поминки тривають недовго, а після завершення обіду всім гостям роздають панахиду у вигляді цукерок і печива.

Пам'ятайте, що головна мета поминального обіду - вшанування пам'яті покійного. Головне створити атмосферу спокою і поваги.