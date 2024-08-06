Ложка на поминальному столі: традиція чи забобон?

Використання ложок на поминальному столі має свої історичні та релігійні пояснення. Ця традиція відображає складний сплав вірувань і звичаїв, які формувалися протягом століть.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи дійсно на поминках можна користуватися тільки ложками.
Традиція використання ложок на поминальному столі має глибокі корені в історії та релігійних уявленнях. Вона походить від старовірів, які вважали вилку "чортовим хвостом" через її форму й уникали її на поминках, щоб душа покійного не загубилася. Ложки вважалися безпечнішими, бо, на думку старовірів, вони не зашкодять душі та допоможуть їй потрапити в рай.
Крім того, у минулому вилки не були відомі, і єдиним столовим приладом були ложки. Також існувала думка, що ножі та вилки можуть вивільняти негативну енергію людини, тому на поминках слід використовувати лише ложки. Вважалося, що використання ножа чи вилки може потривожити покійного, тому їх уникають.
Колись існувала традиція брати ложку з собою після поминального обіду, що вважалося добрим знаком. Зокрема, на 40-й день після смерті родичі запрошували 40 гостей, кожен з яких забирав свою ложку, що символізувало добру пам'ять і повагу до покійного.
Церковні канони не містять конкретних вказівок щодо використання столових приладів на поминальних обідах. Священнослужителі вважають, що це справа родичів і гостей. Головне - пам’ятати про душу покійного, згадувати його добрі справи і молитися за нього. Важливіше звертати увагу на пам’ять про покійного, а не на прилади.
Існує пояснення, що заборона на використання вилок на поминальних обідах виникла з давньої традиції їсти ложками. Ця традиція поступово втратила своє значення і зберігається лише через забобони.
Багато священників пояснюють, що використання лише ложок на поминках - це забобон, який не має підстав у православ’ї.
Поминальний стіл повинен бути накритий з молитвою і дотриманням усіх ритуальних традицій. А саме:
У деяких культурах існує традиція залишати один стілець порожнім, перев'язавши його траурною стрічкою – для померлого. Біля нього зазвичай ставлять тарілку з ложкою, іноді додають чарку з алкоголем, накриту шматочком хліба.
Також існують рекомендації, як розмістити людей за поминальним столом. Можете скористатися цими порадами:
Зазвичай поминки тривають недовго, а після завершення обіду всім гостям роздають панахиду у вигляді цукерок і печива.
Пам'ятайте, що головна мета поминального обіду - вшанування пам'яті покійного. Головне створити атмосферу спокою і поваги.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Похоронного бюро "Едем", "Вся магія", Вікіпедія.