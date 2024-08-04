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Як обрати квіти на цвинтар? Правила і традиції

Неділя 04 серпня 2024 20:40
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Як обрати квіти на цвинтар? Правила і традиції Чому на могилу кладуть парну кількість квітів (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Вибір квітів на цвинтар може бути складним завданням, адже важливо враховувати традиції та забобони, щоб не накликати біду.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно обрати квіти для могили та інші правила.

Значення похоронних квітів

Квіти на похоронах мають глибоке символічне значення і виконують кілька важливих функцій:

  • Висловлення співчуття. Квіти допомагають передати підтримку і повагу до покійного і його родини, особливо коли важко висловити ці почуття словами.
  • Традиції. Квіти використовуються для вираження поваги до померлого, для підтримки його близьких.
  • Атмосфера. Квіти створюють атмосферу теплоти і краси на похороні, що приносить певну втіху тим, хто в скорботі, і допомагає зменшити відчуття пригніченості.
  • Релігійний символізм. Квіти, як символ швидкоплинності життя, підкреслюють тимчасовість людського існування і нагадують, як важливо цінувати кожний момент життя.

Таким чином, квіти виконують як естетичну, так і символічну роль на похоронах. Вони допомагають висловити глибокі емоції, надати підтримку родині покійного і зробити церемонію більш значущою і урочистою.

Чому на могилу кладуть парну кількість квітів?

Це питання має кілька пояснень, що кореняться в історії та культурних традиціях.

Одна з версій говорить, що ще в Стародавній Русі на могили загиблих воїнів клали дві квітки як знак пошани і пам'яті. Інша версія пов'язана з язичницькими віруваннями, де парні числа асоціювалися із злом і смертю. Можливо, тому живим дарують непарну кількість квітів, а мертвим - парну, щоб підкреслити завершення їх життєвого шляху.

Багато стародавніх культур вважали парні числа символами завершеності, тоді як непарні (за винятком 13) уособлювали радість і життя. Наприклад, піфагорійці вважали непарні числа символами добра і світла, а парні - смутку і смерті.

В іншому варіанті пояснень, одна квітка на могилі символізує пам'ять про покійного, а друга - подяку Богу або ангелу-хранителю. Також деякі вважають, що дарування парної кількості квітів мертвим символізує їхній новий статус у смерті, як "одружених" на вічності.

Живі або штучні квіти на цвинтарі?

Вибір між живими і штучними квітами для могили часто залежить від особистих уподобань і практичних міркувань. Живі квіти, як правило, мають глибоке символічне значення:

  • Білі хризантеми символізують відкритість і дружбу, їх часто приносять на могили друзів.
  • Білі лілії асоціюються з чистотою і зазвичай їх кладуть на могили дівчат і молодих жінок.
  • Темно-червоні троянди символізують скорботу.
  • Червоні гвоздики, які заведено приносити на могили літніх людей, виражають шану та повагу.

Букети повинні складатися тільки з парної кількості квітів і лежати бутонами до голови померлого.

Штучні квіти мають більшу популярність через свою довговічність. Вони не в'януть і зберігають свій вигляд тривалий час, що робить їх практичним вибором для прикрашання могил.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт "Вся Магія" і Grave Care.

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