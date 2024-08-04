Як обрати квіти на цвинтар? Правила і традиції

Вибір квітів на цвинтар може бути складним завданням, адже важливо враховувати традиції та забобони, щоб не накликати біду.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно обрати квіти для могили та інші правила.

Значення похоронних квітів

Квіти на похоронах мають глибоке символічне значення і виконують кілька важливих функцій:

Висловлення співчуття. Квіти допомагають передати підтримку і повагу до покійного і його родини, особливо коли важко висловити ці почуття словами.

Квіти допомагають передати підтримку і повагу до покійного і його родини, особливо коли важко висловити ці почуття словами. Традиції. Квіти використовуються для вираження поваги до померлого, для підтримки його близьких.

Квіти використовуються для вираження поваги до померлого, для підтримки його близьких. Атмосфера. Квіти створюють атмосферу теплоти і краси на похороні, що приносить певну втіху тим, хто в скорботі, і допомагає зменшити відчуття пригніченості.

Квіти створюють атмосферу теплоти і краси на похороні, що приносить певну втіху тим, хто в скорботі, і допомагає зменшити відчуття пригніченості. Релігійний символізм. Квіти, як символ швидкоплинності життя, підкреслюють тимчасовість людського існування і нагадують, як важливо цінувати кожний момент життя.

Таким чином, квіти виконують як естетичну, так і символічну роль на похоронах. Вони допомагають висловити глибокі емоції, надати підтримку родині покійного і зробити церемонію більш значущою і урочистою.

Чому на могилу кладуть парну кількість квітів?

Це питання має кілька пояснень, що кореняться в історії та культурних традиціях.

Одна з версій говорить, що ще в Стародавній Русі на могили загиблих воїнів клали дві квітки як знак пошани і пам'яті. Інша версія пов'язана з язичницькими віруваннями, де парні числа асоціювалися із злом і смертю. Можливо, тому живим дарують непарну кількість квітів, а мертвим - парну, щоб підкреслити завершення їх життєвого шляху.

Багато стародавніх культур вважали парні числа символами завершеності, тоді як непарні (за винятком 13) уособлювали радість і життя. Наприклад, піфагорійці вважали непарні числа символами добра і світла, а парні - смутку і смерті.

В іншому варіанті пояснень, одна квітка на могилі символізує пам'ять про покійного, а друга - подяку Богу або ангелу-хранителю. Також деякі вважають, що дарування парної кількості квітів мертвим символізує їхній новий статус у смерті, як "одружених" на вічності.

Живі або штучні квіти на цвинтарі?

Вибір між живими і штучними квітами для могили часто залежить від особистих уподобань і практичних міркувань. Живі квіти, як правило, мають глибоке символічне значення:

Білі хризантеми символізують відкритість і дружбу, їх часто приносять на могили друзів.

символізують відкритість і дружбу, їх часто приносять на могили друзів. Білі лілії асоціюються з чистотою і зазвичай їх кладуть на могили дівчат і молодих жінок.

асоціюються з чистотою і зазвичай їх кладуть на могили дівчат і молодих жінок. Темно-червоні троянди символізують скорботу.

символізують скорботу. Червоні гвоздики, які заведено приносити на могили літніх людей, виражають шану та повагу.

Букети повинні складатися тільки з парної кількості квітів і лежати бутонами до голови померлого.

Штучні квіти мають більшу популярність через свою довговічність. Вони не в'януть і зберігають свій вигляд тривалий час, що робить їх практичним вибором для прикрашання могил.