Ловля на фидер: 6 действенных советов новичкам от опытного рыболова

6 основных правил ловли фидером

Какая должна быть погода

Оптимальное давление должно быть 755 мм. Конечно, оно может быть больше, или меньше, но - самое главное - без резкого перепада в пять единиц или больше. Лучше всего, когда оно определенный период не меняется и рыба к нему привыкает.

Ветер тоже важен. Если он больше 4 м/сек, то надо грамотно выбирать место, учитывая его направление - чтобы дул в спину. Небольшой дождь, без резкого перепада давления - только в плюс, ведь он насыщает водоем кислородом.

Рыбалка на фидер (фото: facebook.com/alexey.restday)

Выбор места

При подборе места внимательно посмотрите вверх и сзади, чтобы при забросе ничего не цеплять.

Выберите место для установки садика таким образом, чтобы оставалось пространство для вывода оснастки с рыбой и чтобы вы не приподнимаясь со своего стула могли в него положить рыбу.

Прикорм

Следующий шаг - прикормка. Это один из важнейших элементов фидерной ловли. Современные сухие смеси требуют поэтапного увлажнения минимум в два раза. Поэтому первым делом, еще перед монтажом спиннинга, надо замешать корм, чтобы он начал готовиться.

Монтаж спиннинга

Далее монтируем спиннинг. Выбираем на противоположном берегу любую цель (дерево, куст, столб, холм), в которую в течение всей сессии будем бросать.

Цепляем маркерный грузик, или любой, который не жаль, делаем максимально дальний заброс и понемногу протягиваем его по дну. Задача - найти переход между песком и илом и выбрать оптимальное место для дальнейшего кормления рыбы.

Для этого понадобится несколько раз проделать эту процедуру. И когда вы уже определились с местом - закрепите шнур на катушке в клипсу, что позволит делать заброс на одно и то же расстояние.

Увлажнение корма

Далее делаем второе увлажнение корма. Добавляем туда все свои секреты, цепляем большой кормовой кормак, садимся в стул и кладем в нашу выбранную точку 5-10 кормаков. Тогда забрасываем, ждем, пока ляжет, 3-5 секунд еще и резким движением вытряхиваем. Затем доставайте оснастку.

Монтаж крючка

Далее монтируем крючок, меньший кормак, фидергам. Чуть живого компонента (червей) в первые 10 забросов подмешиваем к корму. Максимальное время между перебрасываниями - 5 минут. Если за 30 минут нет ни одного отклика - изменяйте точку или локацию.

Алексей опытный рыбак (фото: facebook.com/alexey.restday)

Что такое рыбалка на фидер?

Это способ рыбалки английской рыболовной донной снастью. Особенность такой ловли заключается в использовании специальных удилищ с квивертипами (гибкими вершинками), которые выступают сигнализаторами клева.

Основным отличием удилища фидера, длина которого в основном варьируется от 2,7 до 4,2 метров, является наличие большого числа колец, а также тонкой и мягкой вершинки, которая и является главным показателем клева. В комплекте может быть несколько сменных вершинок с разным тестом. Как правило, в комплекте идет одна, две или три верхушки.

Одним из главных факторов фидерной рыбалки является привлечение и удержание рыбы на месте ловли. Для таких целей при ловле фидером активно используется прикормка.

Рыбалка с использованием фидера (фото: wikipedia.org)