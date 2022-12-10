UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ловить риби більше, ніж може з'їсти: у Чорнобилі показали хитру та спритну тварину

У Чорнобилі мешкає видра (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали спритну і хитру тварину, яка мешкає у воді. Йдеться про видру.

Фото тварини та факти про неї опублікували на сторінці заповідника у Facebook.

Що нам відомо про видру

Видра річкова - це досить велика тварина з витягнутим гнучким тілом, вага якого коливається в межах 5-10 кг, а довжина тіла становить 55-100 см.

Ці тварини – хижаки з високим рівнем інтелекту.

Видри - соціальні у своїй поведінці. Вони утворюють чималі групи та видають різні звуки залежно від ситуації – ігри, полювання, небезпека.

Вони мешкають переважно у воді. Там же знаходять їжу - рибу, раків, жуків, крабів та інших безхребетних. Ці звірі - азартні мисливці, які ловлять риби більше, ніж можуть з'їсти.

Видри часто виходять на сушу. Особливо люблять ковзати у бруді або на льоду. Розважаються також жонглюванням каменів через груди та живіт.

Ці тварини зустрічаються практично по всій території Європи. Є вони й у Чорнобильському заповіднику, де є всі умови для проживання та розмноження.

У Чорнобильському заповіднику мешкають видри (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Читайте також, у мережі показали тварин, які можуть зникнути через війну.

Нагадаємо, раніше миділилися фото звіра, який у Чорнобилі їсть мухомори та лиже сіль .

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль