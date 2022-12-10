Ловит рыбы больше, чем может съесть: в Чернобыле показали хитрое и ловкое животное

Что нам известно о выдре

Выдра речная – это достаточно большое животное с вытянутым гибким телом, вес которого колеблется в пределах 5-10 кг, а длина тела 55-100 см.

Эти животные - хищники с высоким уровнем интеллекта.

Выдры - социальные в своем поведении. Они образуют немалые группы и издают разные звуки в зависимости от ситуации – игры, охота, опасность.

Они живут преимущественно в воде. Там же находят пищу – рыбу, раков, жуков, крабов и других беспозвоночных. Эти звери - азартные охотники, ловящие рыбы больше, чем могут съесть.

Выдры часто выходят на сушу. Особенно любят скользить в грязи или на льду. Развлекаются также жонглированием камней через грудь и живот.

Эти животные встречаются практически на всей территории Европы. Есть они и в Чернобыльском заповеднике, где есть все условия для проживания и размножения.

В Чернобыльском заповеднике обитают выдры (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)