Ловить опасно: по Харькову разгуливает зебра, сбежавшая из экопарка

По Харькову разгуливает зебра, сбежавшая в воскресенье, 18 августа, из местного экопарка. Об этом сообщил представитель комплекса Алексей Костюченко, пишет UA: Харьков.

По его словам, животное сбежало, когда его переводили в новый вольер. Надзиратели вели зебру на шлейке, и в этот момент ей удалось вырваться.

К поиску сбежавшего животного привлекли 20 человек - среди них работники экопарка, охрана и волонтеры.

В Харькове из экопарка сбежала зебра (фото: facebook.com)

Также зебру ищут с помощью квадрокоптера.

Сотрудники экопарка обращаются к горожанам не ловить животное самостоятельно, если вдруг увидят его, так как это может представлять опасность для людей. А в случае обнаружения животного следует связаться с комплексом.

В Харькове из экопарка сбежала зебра (фото: facebook.com)

Ранее в этом экопарке уже были прецеденты со сбежавшими животными. Однажды из комплекса убежали три обезьяны, которых поймали на окружной дороге.

Стоит отметить, что пользователи сети с юмором отнеслись к инциденту, вспомнив Марти, зебру из "Мадагаскара", а также местных депутатов.

От вас даже животные бегут!

Проверьте самолеты, вылетающие на Мадагаскар.

Обезьян кстати так и не поймали, они в горсовете теперь депутатами.

Так же разыскивается лев, жираф и бегемот... Особой опасности собой не представляют... Особо опасны пингвины ! Будьте бдительны.

Марти затеял побег.

Всех, кто видел зебру, просим заплатить 10 гривен в кассу зоопарка.

В Харькове из экопарка сбежала зебра (скрин: facebook.com)

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