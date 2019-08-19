Ловить опасно: по Харькову разгуливает зебра, сбежавшая из экопарка

Зебра вырвалась из рук надзирателей и убежала
По Харькову разгуливает зебра, сбежавшая в воскресенье, 18 августа, из местного экопарка. Об этом сообщил представитель комплекса Алексей Костюченко, пишет UA: Харьков.
По его словам, животное сбежало, когда его переводили в новый вольер. Надзиратели вели зебру на шлейке, и в этот момент ей удалось вырваться.
К поиску сбежавшего животного привлекли 20 человек - среди них работники экопарка, охрана и волонтеры.
В Харькове из экопарка сбежала зебра (фото: facebook.com)
Также зебру ищут с помощью квадрокоптера.
Сотрудники экопарка обращаются к горожанам не ловить животное самостоятельно, если вдруг увидят его, так как это может представлять опасность для людей. А в случае обнаружения животного следует связаться с комплексом.
В Харькове из экопарка сбежала зебра (фото: facebook.com)
Ранее в этом экопарке уже были прецеденты со сбежавшими животными. Однажды из комплекса убежали три обезьяны, которых поймали на окружной дороге.
Стоит отметить, что пользователи сети с юмором отнеслись к инциденту, вспомнив Марти, зебру из "Мадагаскара", а также местных депутатов.
В Харькове из экопарка сбежала зебра (скрин: facebook.com)
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