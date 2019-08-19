Ловити небезпечно: по Харкову розгулює зебра, яка втекла з екопарку

Зебра вирвалася з рук наглядачів і втекла
По Харкову розгулює зебра, яка втекла в неділю, 18 серпня, з місцевого екопарку. Про це повідомив представник комплексу Олексій Костюченко, пише UA: Харків.
За його словами, тварина втекла, коли її переводили у новий вольєр. Наглядачі вели зебру на шлейці, і цієї миті їй вдалося вирватися.
До пошуку зниклої тваринного залучили 20 осіб - серед них працівники екопарку, охорона і волонтери.
У Харкові з екопарку втекла зебра (фото: facebook.com)
Також зебру шукають за допомогою квадрокоптера.
Співробітники екопарку звертаються до городян не ловити тварину самостійно, якщо раптом побачать її, так як це може становити небезпеку для людей. А в разі виявлення тварини слід зв'язатися з комплексом.
У Харкові з екопарку втекла зебра (фото: facebook.com)
Раніше в цьому екопарку вже були подібні прецеденти з тваринами. Одного разу з комплексу втекли три мавпи, яких зловили на окружній дорозі.
Варто відзначити, що користувачі мережі з гумором поставилися до інциденту, згадавши Марті, зебру з "Мадагаскару", а також місцевих депутатів.
У Харкові з екопарку втекла зебра (скрін: facebook.com)
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