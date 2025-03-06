Яловичина чи курка? Названо м'ясо, яке найкорисніше для здоров'я

Що корисніше

Вибір між куркою чи яловичиною зрештою залежить від ваших цілей щодо здоров’я. Обидва варіанти є чудовими джерелами білка, які пропонують різні поживні речовини для підтримки загального здоров’я.

Червоне м’ясо, наприклад яловичина, зазвичай містить більше насичених жирів, що може підвищити рівень холестерину та ризик серцевих захворювань. Нежирні джерела білка можуть допомогти зменшити споживання насичених жирів.

Вибирайте курку без шкіри або нежирну яловичину - корейка, вирізка.

Окрім білка, залізо є ще однією важливою поживною речовиною, яка міститься в їжі тваринного походження. Воно допомагає утворювати гемоглобін, білок в еритроцитах, який переносить кисень по всьому тілу. Залізо також підтримує ріст, роботу мозку та вироблення гормонів.

Існує два типи заліза: гемове (з тваринної їжі) і негемове (з рослин і збагачених продуктів). Організм легше засвоює гемове залізо.

Порівняння поживності

Як яловичина, так і курка містять важливі мінерали та вітаміни групи B, які допомагають організму перетворювати їжу в енергію та підтримують утворення еритроцитів.

Обидва містять високий вміст селену, при цьому яловичина забезпечує 60% добової норми, а курка - 50%. Селен допомагає виробляти антиоксидантні ферменти, які захищають клітини від пошкодження.

Яловичина містить більше заліза (18% добової норми) і цинку (41%), ніж курка. Цинк підтримує імунну функцію, допомагає організму виробляти ДНК і білки.

Яловичина також містить більше рибофлавіну (19%) і вітамін B6 (16%), ніж курка. Рибофлавін необхідний для росту, розвитку та функціонування клітин, тоді як вітамін B6 відіграє роль у понад 100 ферментних реакціях, пов’язаних з метаболізмом. Він також підтримує розвиток мозку дитини під час вагітності та допомагає регулювати імунну функцію.

У якому м'ясі більше білка

Яловичина містить приблизно на 5 грамів більше білка, ніж курка. Це може бути вирішальним фактором, якщо ви зосереджуєтесь на більшому споживанні білка. Він також є важливим для підтримки м’язів, особливо для активних людей, і може сприяти насиченню після їжі.

І яловичина, і курка містять насичені жири, які природно містяться в їжі тваринного походження.

Є кілька потенційних ризиків під час споживання курки або яловичини. Щоб запобігти сальмонельозу, важливо готувати все м’ясо до безпечної внутрішньої температури.

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