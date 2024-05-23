Лосось у вершковому соусі під сиром: рецепт ситної і швидкої страви на вечерю

Що потрібно для запеченого лосося

Для того, щоб приготувати цю ситну і швидку вечерю, потрібні такі інгредієнти:

лосось - 1 шт.;

вершки - 300 мл;

сир - 30 г;

вершкове масло - 20 г;

лимонний сік - 1 ст. л.;

зелена цибуля - 1 невеликий пучок;

кріп - 1 невеликий пучок;

сіль - до смаку.

Як запекти лосось в вершковому соусі з сиром

Для початку підготуйте лосось - ретельно промийте та очистьте рибу. Дістаньте з холодильника вершки і масло, щоб воно було м'яким. Помийте кріп та цибулю, приберіть зайву вологу рушником або серветками та подрібніть зелень.

Частиною зелені наповніть рибу, частину можна залишити для присипання готової страви. Натріть лосось сіллю, змастіть маслом деко або лоток для випікання з фольги і перекладіть до нього рибу.

Поставте розігріватися духовку до 180 градусів. Рибу полийте соком лимона, зачекайте декілька хвилин, щоб сік увібрався, та полийте після цього теплими вершками.

Поставте запікатися лосось на 20-30 хвилин, в цей час натріть сир на дрібній або великій тертці. За декілька хвилин до кінця випікання рівномірно посипте рибу сиром.

Зачекайте, доки риба трохи охолоне і подавайте до столу, посипавши зеленню.

Запечений лосось (ілюстрація: Freepik)