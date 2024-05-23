Лосось в сливочном соусе под сыром: рецепт сытного и быстрого блюда на ужин

Считается, что это блюдо пришло из скандинавской кухни, хотя разновидности этого блюда существуют в кухнях других стран. Это неудивительно - ведь лосось содержит необходимые для организма витамины группы B, витамин D и омега-3 жирные кислоты, а готовится легко и быстро.
О том, как приготовить запеченный лосось быстро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eatsy Recipes.
Для того чтобы приготовить этот сытный и быстрый ужин, нужны следующие ингредиенты:
Для начала подготовьте лосось - тщательно промойте и очистите рыбу. Достаньте из холодильника сливки и масло, чтобы оно было мягким. Помойте укроп и лук, уберите лишнюю влагу полотенцем или салфетками и измельчите зелень.
Частью зелени заполните рыбу, часть можно оставить для присыпания готового блюда. Натрите лосось солью, смажьте маслом противень или лоток для выпечки из фольги и переложите в него рыбу.
Поставьте разогреваться духовку до 180 градусов. Полейте рыбу соком лимона, подождите несколько минут, чтобы сок впитался, и полейте после этого теплыми сливками.
Поставьте запекаться лосось на 20-30 минут, в это время натрите сыр на мелкой или крупной терке. За несколько минут до конца выпекания равномерно посыпьте рыбу сыром.
Подождите, пока рыба немного остынет и подавайте на стол, посыпав зеленью.
Запеченный лосось (иллюстрация: Freepik)
Кстати, раньше мы писали о том, как быстро приготовить салат с тунцом.
Читайте также, как готовить запеканку из кабачков.