Лошадь укусила за грудь голливудскую звезду (видео)

Звезда фильма "Люди Х" Джессика Честейн стала "жертвой" лошади
Джессика Честейн испытала шок, когда в центре города ее за грудь укусила лошадь. Соответствующим видео поделилась в своем Instagram-аккаунте сама звезда фильмов "Люди Икс: Темный феникс", "Марсианин", и других.
Как видно на кадрах, голливудская актриса гуляла по городу с подругой. На одной из улиц женщины увидели дрессированную лошадь с хозяином. Джессика поддалась соблазну и спросила, можно ли ей погладить животное. Мужчина дал согласие.
Лошадь моментально принялась обнюхивать и лизать актрису, а затем куснула Честейн за грудь. От неожиданности голливудская красотка вскрикнула, но позже посмеялась над курьезной ситуацией.
"Не могу поверить, что я осталась жива", - иронично подписала видео Честейн.
Лошадь укусила за грудь голливудскую звезду Джессика Честейн
Пользователи сети посмеялись из этой ситуации. Коллеги Джессики по цеху отмечают, что "у лошади хороший вкус".
Отметим, что чуть позже актриса написала в соцсети, что она любит животных, но выступает категорично против их эксплуатации.
"Любовь к животным не означает, что я поддерживаю эксплуатацию лошадей в развлекательных целях. Я всегда останавливаюсь и спрашиваю, могу ли я погладить животное. Это моя натура", - написала женщина.
Джессика Честейн (фото: instagram.com/jessicachastain)
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