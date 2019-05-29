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Кінь вкусив за груди голлівудську зірку (відео)


Зірка фільму "Люди Х" Джессіка Честейн стала "жертвою" коня

Джессіка Честейн пережила шок, коли в центрі міста її за груди вкусив кінь. Відповідним відео поділилась у своєму Instagram-акаунті сама зірка фільмів "Люди Ікс: Темний фенікс", "Марсіанин", та інших.

Як видно на кадрах, голлівудська актриса гуляла по місту з подругою. На одній з вулиць жінки побачили дресированого коня з господарем. Джессіка піддалася спокусі і запитала, чи можна їй погладити тварину. Чоловік дав згоду.

Кінь моментально почав обнюхувати і лизати актрису, а потім вкусив Честейн за груди. Від несподіванки голлівудська красуня скрикнула, але пізніше посміялася над курйозною ситуацією.

"Не можу повірити, що я залишилася жива", - іронічно підписала відео Честейн.

Кінь вкусив за груди голлівудську зірку Джессіка Честейн

Користувачі мережі посміялися з цієї ситуації. Колеги Джесіки по цеху відзначають, що "у коня хороший смак".

  • Це смішно і чудово.
  • Принаймні, ти запитала, чи можна доторкнутися. Кінь виявилася не таким ввічливим.
  • Це "тваринна мамографія".

Відзначимо, що трохи пізніше актриса написала в соцмережі, що вона любить тварин, але виступає категорично проти їх експлуатації.

"Любов до тварин не означає, що я підтримую експлуатацію коней в розважальних цілях. Я завжди зупиняюся і питаю, чи можу я погладити тварину. Це моя натура", - написала жінка.

 

Джессіка Честейн (фото: instagram.com/jessicachastain)

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