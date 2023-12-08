Врач опроверг популярную зимнюю "пугалочку". Что на самом деле будет, если бегать без шапки

С самого детства каждый из нас слышал фразу о том, что если ходить осенью и зимой без шапки, то надувает ухо, и мы заболеем. Но действительно ли это так?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Rhinoclinica в Instagram .

Что нужно знать об отите

"Может ли надуть ухо, если ходить без шапки зимой? Ответ - нет, потому что случаи отита не связаны с переохлаждением", - объясняют врачи.

Медики отмечают, что наиболее частой причиной отитов становятся ОРВИ, острые или хронические назофарингиты, а также присоединение бактериальной инфекции на фоне вирусного заболевания.

"Секреторные отиты - характеризуются симптомами снижения слуха у детей, чаще всего проходят без температуры и острой симптоматики, возникают в большинстве случаев на фоне заболеваний носа. Такие отиты лечатся в комплексе с патологией носа", - говорят ЛОРы.

По статистике, 50% детей до 6 лет хотя бы раз в жизни сталкивались с острым эпизодом среднего отита.

"Чаще всего встречаются вирусные и бактериальные средние отиты. Большинство случаев острого среднего отита проходят спонтанно, однако тактика лечения зависит от возраста ребенка", - объясняют медики.

Как правильно лечить

Врачи советуют принимать системные нестероидные противовоспалительные препараты. Дозировку для детей следует вычислять в зависимости от веса, а не от возраста.

Также нужно во время болезни часто пить и проветривать помещение. Детям в возрасте до 2 лет нужно давать антибиотики. Старшим детям - либо антибиотики, либо вести тактику наблюдения 48-72 часов, все зависит от выраженности симптоматики.

Что нельзя делать при болезни

Не следует давать антигистаминные препараты, сосудосуживающие капли и кортикостероиды. Они не влияют на результат выздоровления, поэтому врачи их не рекомендуют употреблять.

Не следует применять ушные капли с лидокаином или спиртом без осмотра врача, так как это может привести к осложнениям.

Также не стоит использовать капли с антибиотиками и спиртовые тампоны, а еще греть уши и делать тепловые компрессы.