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Лорак, Киркоров и Крутой запели на украинском языке: "Рідна мати моя, ти ночей не доспала…"

Автор: Анна Шиканова

Ани Лорак, которую засекли с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу, Филипп Киркоров и продюсер Игорь Крутой спели известную песню на украинском языке "Рідна мати моя, ти ночей не доспала…" ("Песня про рушник").

Видео с песней в три голоса было опубликовано на странице Филиппа Киркорова в Facebook.

Встреча звезд произошла в доме Филиппа Киркорова на мероприятии, которое было посвящено празднованию дню ангела 9-летней дочери певца Аллы-Виктории.

В гостях у артиста был Игорь Крутой, Ани Лорак с бывшим мужем, оперная певица Анна Нетребко, продюсер Яна Рудковская, певец Александр Буйнов, шоумен Андрей Малахов и еще несколько близких друзей.

Известно, что звездная тусовка сначала заседала за праздничным столом, а потом начала развлекаться – петь песни и танцевать.

В сети уже появилось видео с дуэтом Ани Лорак и ее экс-супругом Муратом Налчаджиоглу, которые спели вместе "Я люблю тебя до слез".

Но самый большой фурор в сети произошел из-за ролика, где Ани Лорак вместе с Игорем Крутым и Филиппом Киркоровым спели "Песню про рушник".

Стоит отметить, что кроме Ани Лорак, родом из Украины и Игорь Крутой – он родился в Кировоградской области, где провел свое детство и студенческие годы.

Ани Лорак вместе с Киркоровым и Крутым запели на украинском языке

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минкульте дали объяснение, почему Лорак и Киркоров до сих пор являются заслуженными артистами Украины.

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Новости Украины Ани ЛоракФилипп КиркоровИгорь Крутой
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