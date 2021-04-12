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Лорак, Кіркоров і Крутий заспівали українською мовою: "Рідна мати моя, ти ночей не доспала..."

Автор: Анна Шиканова

Ані Лорак, яку засікли з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу, Філіп Кіркоров і продюсер Ігор Крутий заспівали відому пісню українською мовою "Рідна мати моя, ти ночей не доспала..." ("Пісня про рушник").

Відео з піснею в три голоси було опубліковано на сторінці Філіпа Кіркорова в Facebook.

Зустріч зірок сталася в будинку Філіпа Кіркорова на заході, яке було присвячене святкуванню дня ангела 9-річної доньки співака Алли-Вікторії.

В гостях в артиста був Ігор Крутий, Ані Лорак з колишнім чоловіком, оперна співачка Анна Нетребко, продюсер Яна Рудьковська, співак Олександр Буйнов, шоумен Андрій Малахов і ще кілька близьких друзів.

Відомо, що зіркова тусовка спочатку засідала за святковим столом, а потім почала розважатися – співати пісні та танцювати.

У мережі вже з'явилося відео з дуетом Ані Лорак і її ексчоловіком Муратом Налчаджиоглу, які заспівали разом "Я люблю тебе до сліз".

Але найбільший фурор в мережі стався через ролик, де Ані Лорак разом з Ігорем Крутим і Філіпом Кіркоровим заспівали "Пісню про рушник".

Варто відзначити, що крім Ані Лорак, родом з України й Ігор Крутий – він народився в Кіровоградській області, де провів своє дитинство та студентські роки.

Ані Лорак разом з Кіркоровим і Крутим заспівали українською мовою

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мінкульті дали пояснення, чому Лорак і Кіркоров досі є заслуженими артистами України.

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Новини України Ані ЛоракФіліп КіркоровИгорь Крутой
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