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22-летний "коп" устроил стрельбу в метро Харькова: видео и фото с места ЧП

STYLERПроисшествия    12.11.2019 - 11:06
22-летний "коп" устроил стрельбу в метро Харькова: видео и фото с места ЧП
22-летний полицейский обстрелял станцию метро "Научная" (коллаж РБК-Украина)

В Харькове 22-летний полицейский обстрелял станцию метро "Научная"

В метро Харькова 22-летний капрал полиции устроил стрельбу на станции "Научная", которая расположена на Алексеевской линии, на проспекте Науки. По информации правоохранительных органов, ЧП произошло около 03:50, когда пассажиров внутри не было. Поэтому, к счастью, обошлось без жертв.

"Коп" устроил стрельбу в метро Харькова (фото: 057.ua)

Сообщается, что как только стало известно о стрельбе, на место инцидента сразу выехали психологи, сотрудники инспекции личного состава, а также бойцы спецподразделения "ТОР". Они в считанные секунды разоружили "копа"-хулигана и задержали его. Пока неизвестно, что подтолкнуло парня начать стрельбу.

22-летний "коп" устроил стрельбу в метро Харькова

Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, с самого утра, по требованию полиции, станция "Научная" была закрыта для обслуживания пассажиров. Открыли станцию в 7:05.

Станция "Научная" утром 12 ноября закрыта на вход и выход для пассажиров

Также в сети показали фото 22-летнего полицейского, который устроил стрельбу. Снимок появился на сайте 057.ua.

22-летний &quot;коп&quot; устроил стрельбу в метро Харькова: видео и фото с места ЧП

Полицейский, устроивший стрельбу в метро Харькова (фото: 057.ua)

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