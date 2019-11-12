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З лопатами і ломами: українці та роми влаштували епічний "махач" у Словаччині (відео)

STYLERЖиття    12.11.2019 - 12:40
З лопатами і ломами: українці та роми влаштували епічний "махач" у Словаччині (відео)
Українці побилися з ромами у Словаччині (колаж РБК-Україна)

Українці побилися з ромами у Словаччині. Відео жорстокої бійки розлітається по мережі

У Словаччині на автостоянці супермаркету відбулась масштабна бійка між українцями та ромами. Під час "махачу" у хід йшли навіть лопати та ломи.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, бійка сталася у містечку Малацки, що знаходить у 33 кілометрах від столиці Словаччини - Братислави. По інформації видань, поблизу торгового центру місцеві роми (їх у цьому населеному пункті проживає близько 1%) щось не поділили із українськими заробітчанами.

Як видно на відео, деякі люди під час бійки використовували палиці, мітли, ломи, бити і навіть лопати. У соціальних мережах користувачі з Малацки пишуть, що їм ця ситуація нагадувала "кадри із голлівудського бойовика", а також зізнаються, що такого у їхньому містечку не відбувалося вже дуже давно.

"Ніхто не знає, ким саме були ці люди. Бійка тривала близько хвилини, потім вони усі ніби розчинилися", - розповів один з очевидців.

Бійка у Словаччині між українцями та ромами

Що стало причиною конфлікту, який переріс у жорстоку бійку, - не відомо. Повідомляється, що в результаті інциденту до місцевої лікарні потрапив один літній чоловік, який отримав серйозні травми голови.

"В даний час справа розглядається поліцейськими з управління поліції округу Малацки. Уповноважений співробітник поліції почав кримінальне переслідування за злочин, пов'язаний з нанесенням тілесних ушкоджень у зв'язку з хуліганством", - розповіли у місцевій поліції.

Додамо, що інцидент трапився 7 листопада, але відео бійки з'явилося лише через кілька днів.

Цікаво, що з відео бійки вже почали робити меми. Наприклад, один з користувачів представив учасників "махача" героями "Зоряних війн".

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