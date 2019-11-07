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Во Львове снова подрались футбольные фанаты

Новости » Общество     07.11.2019 - 21:02
Во Львове снова подрались футбольные фанаты
Фото: место инцидента (facebook.com/igor.zinkevych)

Полиция контролирует процесс, но наблюдается много разбитого стекла под ногами

В центре Львова снова подрались футбольные фанаты, а также уже присутствует полиция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича в Facebook.

По его словам, полиция контролирует процесс, но наблюдается много разбитого стекла под ногами.

"На площади Рынок Львов снова драка фанатов возле "Правды". Полиция присутствует, заведение в цепи полиции и спецбатальона ТОР. На 18:15 полиция присутствует, фаны только перекликаются. Много разбитого стекла под ногами", - говорит он.

07.11.2019 о 18:00 На площi Ринок Львів знов бійка фанатів біля Правди, поліція присутня заклад в ланцюгу поліції і спец...

Опубліковано Igor Zinkevych Четвер, 7 листопада 2019 р.

Напомним, во Львове полиция открыла два уголовных производства по факту драки футбольных фанатов вечером 6 ноября, во время которой пострадали правоохранители. Как сообщается, по факту драки были открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 296 и ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Нарушителям инкриминируют хулиганство и насилие в отношении полицейских.

Как сообщало РБК-Украина, вечером 6 ноября во Львове произошла массовая драка футбольных фанатов, в результате чего пострадали 2 правоохранителей. Участие в драке принимали около 100 фанатов из Германии, Франции и Украины. Полиция задержала 12 нарушителей, из них четверо жителей Львова, остальные - иностранцы.

Полиция открыла два производства из-за драки фанатов во Львове Во Львове во время драки фанатов пострадали полицейские
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