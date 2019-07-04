Лолита порвала с молодым мужем: все детали

Лолита Милявская прожила с молодым супругом девять лет
Лолита Милявская объявила о расставании с супругом Дмитрием Ивановым. Об этом скандальная исполнительница сообщила на своей Instagram-странице.
По словам Лолиты,в последнее время они с мужем охладели друг к другу и, чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, обоюдно приняли решение о расставании.
55-летняя звезда пишет, что не держит зла на уже экс-супруга, а наоборот гордится его смелостью и никому не позволит писать о нем гадости.
"Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь", - написала исполнительница.
Напоследок Милявская добавила, что сейчас она в статусе "свободна". Но это не означает, что она собирается искать себе новые приключения.
"Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой!" - резюмировала певица.
Лолита рассталась с мужем Дмитрием Ивановым (скрин: instagram.com/lolitamilyavskaya)
Напомним, с 44-летним теннисистом, тренером по сквошу и фитнесу Лолита Милявская прожила 9 лет. Дмитрий Иванов стал пятым супругом певицы.
Отметим, что пользователи сети поддержали певицу за мудрое решение расстаться дружески, чем жить в вечных ссорах. Они оставляют множество слов поддержки под публикацией Лолиты.
Лолита рассталась с мужем Дмитрием Ивановым (скрин: instagram.com)
Лолита рассталась с мужем Дмитрием Ивановым (скрин: instagram.com)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Лолита Милявская опозорилась своими высказываниями о Крыме и об украинцах.
А также рассказывали о том, что Лолита дико опозорилась в свой день рождения.