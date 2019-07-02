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Лолита собралась выступить в оккупированном Донецке (фото)

STYLERЖизнь    02.07.2019 - 22:30
Лолита собралась выступить в оккупированном Донецке (фото)
Лолита собралась в Донецк (Коллаж РБК-Украина)

Компанию Лолите Милявской составит певец Денис Клявер

Лолита Милявская, скандальная эстрадная певица, которой СБУ запретило въезжать в Украину, собралась посетить оккупированный Донецк и выступить там на концерте, который будет посвящен Дню семьи, любви и верности. На оккупированных территориях Донбасса появились афиши с ее именем. Также там указывается имя другого музыканта – Дениса Клявера.

Отмечается, что концерт будет бесплатный и посвящен Дню семьи, любви и верности. Мероприятие запланировано на 8 июля в центре Донецка, хотя ранее указывалось, что концерт пройдет 6 июля.

Лолита собралась выступить в оккупированном Донецке (фото)

Скриншот афиши

Лолита Милявская – российская певица, которая родилась в Украине, в городе Мукачево Закарпатской области. Образование она получила в Тамбове, но после этого вернулась в Украину, где несколько лет жила и работала. Во время развития своей сценической карьеры она уехала в Москву.

Ее дочь Ева выросла в Киеве и проживала с мамой певицы, а в 2018 году девочка уехала учиться в Польше. Мы рассказывали о скандале, который произошел из-за того, что Милявская не смогла попасть на выпуск дочери, так как в апреле 2017 года Лолите запретили въезд в Украину из-за ее выступления в оккупированной Керчи.

Денис Клявер – российский исполнитель, экс-участник популярного дуэта "Чай вдвоем". После распада дуэта ведет сольную деятельность.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Лолита Милявская опозорилась своими высказываниями о Крыме и об украинцах.

А также рассказывали о том, что Лолита дико опозорилась в свой день рождения.

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