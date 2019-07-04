Лоліта порвала з молодим чоловіком: усі деталі

Лоліта Мілявська оголосила про розставання з чоловіком Дмитром Івановим. Про це скандальна співачка повідомила на своїй Instagram-сторінці.

За словами Лоліти, останнім часом вони з чоловіком охолонули один до одного і, щоб не перетворитися на людей, які постійно з'ясовують стосунки, одностайно прийняли рішення про розставання.

55-річна зірка пише, що не тримає зла на вже екс-чоловіка, а навпаки пишається його сміливістю і нікому не дозволить писати про нього гидоту.

"Пишаюся його сміливістю, адже міг би залишитися і терпіти мене все життя", - написала виконавиця.

Наостанок Мілявська додала, що зараз вона в статусі "вільна". Але це не означає, що вона збирається шукати собі нові пригоди.

"Поживу одна і буду насолоджуватися сім'єю і роботою!" - резюмувала співачка.

Лоліта розсталася з чоловіком Дмитром Івановим (скрін: instagram.com/lolitamilyavskaya)

Нагадаємо, з 44-річним тенісистом, тренером по сквошу і фітнесу Лоліта Мілявська прожила 9 років. Дмитро Іванов став п'ятим чоловіком співачки.

Зазначимо, що користувачі мережі підтримали співачку за мудре рішення розійтися дружньо, ніж жити у вічних сварках. Вони залишають безліч слів підтримки під публікацією Лоліти.

Лолочка, у тебе завжди Все буде добре.

Нормально! Все буде. Життя триває! Ми сильні і красиві!

Сумно...

Сподіваюся, що це не черговий жарт.

Лоліта розсталася з чоловіком Дмитром Івановим (скрін: instagram.com)

Ви обидва дуже сильні чесні і щирі. Бажаю кохання кожному.

Лоліта ви молодець! Завжди вами захоплююсь!

Сподіваюся це жарт.

Лоліта розсталася з чоловіком Дмитром Івановим (скрін: instagram.com)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Лоліта Мілявська зганьбилася своїми висловлюваннями про Крим і про українців.

А також розповідали про те, що Лоліта дико зганьбилася в свій день народження.