Локдауни в Україні були не виправдані, - Голубовська

Тривалі локдауни в Україні під час пандемії коронавірусу були абсолютно не виправдані.

"Раніше я говорила про те, що у всьому, що стосується коронавірусної інфекції, - 80% політики. Зараз думаю, що всі 90%. Звісно, вірус був і є, як і пандемія. Люди помирали цілими родинами, і ми ніколи раніше з таким не стикалися. Але як тільки почалася повномасштабна війна, раптово не потрібні стали ані сертифікати про вакцинацію, ані обмежувальні заходи", - сказала вона.

За словами Голубовської, "тривалі локдауни були не потрібні й не виправдані, за винятком першого".

"Перший я підтримувала, тому що ми були абсолютно не готові до пандемії. У нас не було головного санітарного лікаря, не було санітарних лікарів у регіонах, не було жодного нормативного документа. Локдауни, тобто обмежувальні заходи, за такого захворювання допомагають "збити" хвилю, сповільнити вертикальне зростання. Коли обмежувальні заходи послабили, вірус, звісно, взяв своє. Але ми, працюючи цілодобово, вже хоч якось підготувалися", - пояснила вона.

Саме із цих міркувань перший локдаун був виправданим.

"А от щодо наступних - який же це локдаун, коли в розпал циркулювання штаму Дельта людей гнали вакцинуватися на вокзал? Для мене це було схоже на фільм жахів. У нас відбувалося вертикальне зростання захворюваності, ресурсів не вистачало, ліжкомісць не вистачало, а на вокзалі - масова вакцинація. І натовпи з молодих людей, які легко переносили захворювання, але були носіями вірусу і рушієм епідемії, заражали в чергах людей похилого віку", - аргументує професор.

Лікар наголошує, що "всі протиепідемічні заходи мають бути спрямовані на розосередження людей, а в нас були ось такі скупчення".

"На мій погляд, як спеціаліста, такі заходи були виконанням чиїхось науково не обґрунтованих забаганок… Люди повинні зрозуміти головне: якщо виникне нова епідемія, насамперед треба слухати спеціалістів, тобто епідеміологів та інфекціоністів, а не псевдоекспертів, яких у розпал пандемії COVID-19 розвелося невиправдано багато", - резюмувала Ольга Анатоліївна.