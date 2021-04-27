Локдаун в Турции вызвал панику у туристов: украинцам объяснили, стоит ли переживать

В Турции вводят локдаун и комендантский час, и новые ограничения будут действовать с 29 апреля по 17 мая, что всерьез обеспокоило туристов. Посол Украины Андрей Сибиха объяснил, как ситуация отразиться на отдыхающих, и что изменится.

Об этом 27 апреля он написал в своем Facebook .

По словам посла, жесткий карантин в Турции не коснется украинских туристов, которые смогут без ограничения передвигаться между городами без скопления людей, посещать исторические музеи и другие туристические объекты страны.

"Хорошие новости для украинского туриста - ничего отменять с отдыхом в связи с введением в Турции карантина с 29 апреля не нужно", - написал он.

Сибиха уточнил, что в Турции введена сертификация безопасного туризма, которая проверяется рядом учреждений Министерства внутренних дел и Министерства культуры и туризма этого государства.

"Министр (культуры и туризма М.Н. Эрсой) также отметил, что в ближайшее время планируется завершение вакцинации персонала туристической сферы, что сделает безопасный отдых более контролируемым", - добавил посол.

Также он пообещал проинформировать о деталях и установленных ограничениях позже после получения письменных разъяснений.

Локдаун в Турции продлится с 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая.

Ранее министерство внутренних дел Турции разъяснило условия комендантского часа в стране и отметило, что иностранные туристы не подпадают под его действие.

При этом подчеркивается, что для остальных иностранцев, имеющих вид на жительство, лиц с предоставленным им статусом международной защиты, не пребывающих в стране с туристическими целями - соблюдение запрета на выход на улицу обязательно.

Тем временем новость о локдауне в Турции вызвала настоящую панику среди желающих отправиться на майские праздники в эту страну на отдых - некоторые туристы уже спешат отменить путевки и сдать билеты.

Туроператоры успокаивают граждан и заверяют, что для иностранных туристов ничего не изменится, и предлагают воспользоваться "гарантированными турами" на период в начале мая.

Фото: скрин поста facebook.com/groups/adriatictravel.com.ua

Фото: скрин поста facebook.com/groups / CHEMODAN тур-агенство